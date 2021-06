Šlo o první ročník, ačkoli premiéra se konala už minulý rok na podzim. „Já bych ten loňský ročník nazvala nultý. Byl to pokus, protože vznikla výstava o historických cukrárnách a paní kolegyně Mezerová (vedoucí krnovského muzea - pozn. aut.) přišla s tím, že by k tomu chtěla ještě něco navíc. Ať lidé například vidí, jak se zákusky dělají. A protože jsem na rozdíl od ní Krnovačka, oslovila jsem své známé a kamarády a během týdne jsme zorganizovali akci, na které se prezentovalo šest cukrářek. Akce měla obrovský úspěch, samozřejmě když jde o venkovní záležitost, je to o počasí. A poté jsme se tedy rozhodli, že z toho uděláme tradici. Takže letošní ročník je první,“ usmívá se jedna z organizátorek Marcela Procházková, vedoucí krnovského divadla a koncertní síně.

V sobotu se v zahradě vily představilo dvanáct cukrářek z Krnova, jak z řad profesionálů, tak i amatérů. Příchozí si mohli vybrat z opravdu široké palety sladkých pochutin, protože každý stánek měl svou jedinečnou nabídku, včetně zdravých variant. Někde doplněnou i o slané záležitosti jako francouzský cibulový koláč. Na své si zde přišel skutečně každý. Některé kousky mizely z pultů a lednic rychlostí světla.

Cukráři: přijdeme zase!

Všichni námi oslovení návštěvníci i samotní cukráři se bez debat shodli v jednom – fantastická akce a přijdeme znovu! Například Jaroslava Ondráková zde nabízela své perníčky, které jako jediná v Krnově zdobí perokresbou. „Tohle je poprvé, kdy se takto prezentuji, je to na zkoušku a uvidím, zda by se to ujalo. Je to moc pěkná akce, účast je skvělá, vyšlo i počasí,“ pochvalovala si Jaroslava Ondráková, pro kterou je cukrařina pouze koníčkem.

Zdroj: Youtube

Amatérkou byla třeba i cukrářka Lenka. „Jsme moc mile překvapeni, je tady krásně. Jsou tu příjemní lidé, na další ročník určitě přijedeme také,“ usmívala se. Svůj stánek tady měla i krnovská Kavárna a cukrárna Slunečnice. „Byli jsme již také na nultém ročníku. Jsme moc spokojeni. Ve středu jsme měli obavy kvůli předpovědi počasí, říkali jsme si - kolik toho pečeme, musíme končit. Modlili jsme se, ať neprší,“ říká se smíchem majitelka cukrárny Jarmila Vojtková.

Akce Sladké pokušení v zahradě Flemmichovy vily v Krnově. 26. června 2021.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Sladký sortiment v sobotu postupně doplňovali. „Kavárnu máme o sto metrů vedle, takže máme rychlou spojku, která nám tady vždy pobíhá,“ dodává s tím, že se určitě rádi zúčastní i dalšího ročníku. Poprvé se pak do Sladkého pokušení zapojila pekařka Tereza Chládková z krnovské výrobny sladkých i slaných dobrot Pečeme tady. „Moc se nám zde líbí, je to bezvadné. Už jsme si říkali, co bychom potřebovali do dalšího ročníku vychytat, děláme si poznámky a asi bychom se zúčastnili,“ prozrazuje spokojeně.

Káva, zákusek a jazz

Sobotní akce ve Flemmichově vile ale zdaleka nebyla jen o prodeji zákusků. Návštěvníci mohli příjemně posedět a vychutnávat si domácké prostředí. Výborně dokresloval atmosféru hudební doprovod, konkrétně Jazz Plus ze ZUŠ Krnov.

„Loni tady hrál ředitel archivu pan doktor Dorko. To byl také pokus, zda to bude s hudbou pěkné. A nyní Marcela našla jinou skupinu. Chceme na tuto akci pokaždé zvát jiného hudebního hosta, aby i toto lidi přitáhlo,“ vysvětluje nám vedoucí krnovského muzea Ľubica Mezerová a její kolegyně Marcela Procházková ji doplňuje: „Káva a zákusek patří k sobě a do kavárny patří jazzová hudba.“ Obě se pak shodují: „Z návštěvnosti jsme nadšené.“