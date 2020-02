Smyslem projektu PPP je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí.

„Jsem rád, že maminky opět rozhodly, že právě krnovská porodnice získá tento certifikát. Péče o maminky a jejich děti je tady řadu let na vynikající úrovni. V mnoha postupech je zdejší pracoviště do jisté míry průkopníkem. Začínali zde jako jedni z prvních s porody do vody, jako jedni z prvních začali spolupracovat s porodními dulami a tak bych mohl pokračovat. Osobně oceňuji, že zdejší tým stále přemýšlí, jak porod maminkám zpříjemnit,“ sdělil vedoucí projektu PPP Tomáš Raiter.

Předání certifikátu, které proběhlo v úterý 18. února, si nenechal ujít ani ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Ladislav Václavec, který porodnici označil za rodinné stříbro nemocnice.

„Opakované získání tohoto certifikátu je zásluhou celého týmu naší porodnice a také kolegů z novorozeneckého oddělení. Za což jim patří velké díky. Jsem rád, že maminky oceňují profesionální péči, individuální přístup a lidskost. Na těchto kritériích si u nás zakládáme a mohu slíbit, že tomu tak bude i v budoucnu,“ uvedl Václavec.

Krnovská porodnice prochází postupnou modernizací, loni pořídila novou porodní vanu a další vybavení za celkem 3,6 milionu korun. Postupnou generační obměnou prochází také tým porodních asistentek, jejichž řady by měla rozšířit další s ohledem na větší škálu nabízených služeb.