Lokomotiva se vrátila do Krnova letos v červnu po téměř sedmi letech. České dráhy ji v roce 2014 sejmuly z podstavce vedle hlavního nádraží a převezly do areálu Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi na Rakovnicku - VÍCE ZDE.

Město Krnov ale od roku 2019 usilovalo o návrat stroje, neboť tvrdilo, že je vlastníkem. To nakonec České dráhy uznaly a lokomotivu městu vrátily.

Lokomotiva byla vyrobena v pražské lokomotivce ČKD v roce 1955, šlo o tovární typ 1435 BS200. Sloužila v ostravských Chemických závodech a po vyřazení v roce 1972 byla tehdejšími Československými státními drahami věnována při příležitosti Dne železničářů městu Krnovu. Lokomotivní pomník se pak na více než 40 let stal symbolem krnovské železniční stanice.

Zdroj: Deník/František Kuba

V 90. letech ale začala s vydatnou pomocí nenechavců a vandalů postupná devastace lokomotivy a město v roce 2014 požádalo České dráhy, jakožto vlastníka pozemku, aby zjednaly pořádek v okolí pomníku. „Státní dopravce úklid pojal po svém a k překvapení tehdejšího vedení města i Krnovanů nedošlo k pouhému zkulturnění prostranství.

Lokomotivu, která byla ve velmi špatném stavu, železničáři demontovali a převezli do Depa historických vozidel v Lužné na Rakovnicku, odkud později putovala do základny Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi, kde měla být vystavena v kolekci sbírky vozidel a čekat na kompletní obnovu,“ napsalo město už dříve na svém webu.

Parní lokomotiva byla předána odborníkům z Krnovských opraven a strojíren, aby odhadli náklady na její rekonstrukci do vystavovatelného stavu.Zdroj: Deník/František Kuba

Po opětovném zařazení do majetku města bude lokomotiva opravena do vystavovatelného stavu a v roce 2022 by se v rámci oslav 150 let železnice na Krnovsku měla vrátit na pomník v železniční stanici Krnov.

Město bude muset také nahradit chybějící kolejové pole, které bylo v minulých letech demontováno a přemístěno do Železničního muzea moravskoslezského v Ostravě. Obsahovalo totiž historické kolejnice s úzkým profilem a klínové uchycení kolejnic na pražcích.