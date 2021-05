Během posledního roku se lokalita Na Panském mezi centrem města a místní částí Nová Ves změnila k nepoznání. Na ploše o rozloze třinácti hektarů vzniklo jedenáct tůní různých tvarů a dvě umělá návrší. K tomu tu přibylo dva a půl tisíce stromů a patnáct set keřů. S přípravou pomohla i sama příroda.

„Když se projekt zrodil, bylo právě suché období, takže jsme se obávali, abychom nemuseli tůně uměle napouštět. Poslední dva roky jsou ale deštivé, takže se jezírka naplnila vodou přirozeně,“ uvedla Eliška Pecháčková z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice. Hlavní tůně, jejíž součástí je i dřevěné vyhlídkové molo, znatelně nabyla na objemu. „Uprostřed tůně je vymodelovaný ostrůvek. Ten se v závislosti na výšce hladiny schovává a zase objevuje podle toho, jak vytrvale prší,“ popsala neplánovanou kuriozitu Pecháčková.

Zatímco procházkám počasí zatím moc nepřeje, pro faunu a flóru jsou podmínky v lesoparku ideální. Tůně představují dokonalé prostředí pro život vodních a mokřadních rostlin i zvířat.

Lesopark za dálničním přivaděčem směrem na Novou Ves v Bohumíně.Zdroj: Marek Spáčil

Budoucnost. Druhá zelená plíce Bohumína

„Už se z nich ozývá hlasité kvákání žab, které se rozléhá celým areálem. Slétávají se sem ptáci a lesopark pozvolna a přirozeně ožívá. I když jeho význam docení až naše děti a vnuci, už letos bude místem, kam mohou obyvatelé města vyrazit za klidem a relaxací nebo si třeba zaběhat,“ poznamenal místostarosta Bohumína Lumír Macura s tím, že při plánování lesoparku město spolupracovalo s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

V budoucnu se má stát druhou zelenou plící Bohumína. Tou první je městský park Petra Bezruče, z nějž je to do nového přírodního areálu lehkou chůzí zhruba čtvrt hodiny.

Do lesoparku se návštěvníci dostanou ze tří stran, a to podchodem za sportovní halou, od sběrného dvora a přes mostek v Nové Vsi. Vstupy jsou spojené v jeden pěší okruh o délce přes jeden kilometr. Areál lemuje nová cyklostezka, která spojuje centrum s Novou Vsí a město ji vybudovalo také pro lepší přístup rekreantů, kteří sem zamíří na kole. Vznik nové přírodní lokality si přáli sami obyvatelé města. Když před několika lety radnice zjišťovala, jaké projekty a aktivity by místní v Bohumíně uvítali, projekt na výstavbu lesoparku skončil v první pětici.

„Na jeho realizaci, která vyšla na 18 milionů korun, se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Ta pokryla více než polovinu nákladů, navíc jsme využili prostřednictvím kotlíkových půjček i dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši jednoho milionu korun,“ doplnil Macura. Budování lesoparku je nyní v konečné fázi, projekt má být hotový do konce května. Ještě zbývá dokončit výsadby a osev travnatých ploch, na závěr dostanou konečnou podobu pěšiny. Po kolaudaci, tedy v druhé polovině roku, už bude areál Na Panském sloužit veřejnosti.