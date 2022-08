Od 1. srpna je obnovena železniční doprava mezi Cieszynem a Českým Těšínem, a to linkou S7 (Frýdek-Místek – Český Těšín – Cieszyn). Ve vlacích bude možné cestovat podle Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (Tarif ODIS) nebo Tarifu Českých drah.

„K používání Tarifu ODIS je zapotřebí čipová karta ODISka. Železniční stanice Cieszyn je zařazena do tarifní zóny 45, která zahrnuje i Český Těšín, Ropici a Chotěbuz. Na ODISku je možné koupit také jednotlivou jízdenku do nebo z Cieszyna stejně jako do/z kterékoliv jiné železniční stanice nebo zastávky v rámci ODIS, a to v osobních pokladnách nebo u průvodčího ve vlaku. Platí tu také síťovka,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

U průvodčího ve vlaku nebo v osobních pokladnách železničních stanic v Česku lze zakoupit také jízdenky z/do Cieszyna v Tarifu Českých drah. Hotově v korunách nebo platební kartou, a to do celé sítě Českých drah podle vnitrostátního ceníku. Jízdní řád linky naleznete zde.