V sobotu 22. ledna se uskuteční rozloučení na místním hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jeden z organizátorů rozloučení Marian Žárský pro Deník sděluje, že lidé se mohou přijít rozloučit s motoristickou legendou od 8.30 hodin do obřadní síně hřbitova, kde by měla držet čestnou stráž skupina Valachů.

V 11 hodin začne smuteční obřad. „Předpokládáme, že na hřbitově bude mnoho lidí, a také známých osobností, které přijedou z celé České republiky, takže mnoho lidí se do obřadní síně nedostane,“ poznamenává Marian Žárský.

Zemřel Karel Loprais, legendární závodník Monsieur Dakar, pohřeb bude v lednu

Po smutečním obřadu se příbuzní Karla Lopraise a pozvaní hosté odeberou do kulturního domu na soukromou smuteční hostinu.V neděli 23. ledna se na náměstí Míru od 10 hodin uskuteční akce nazvaná Pozdrav do nebe pro Karla Lopraise. „Na náměstí by měly dojet dakarské Tatry, Loprais tým, který se vrátí z Dakaru a další posádky, a také bývalí spolujezdci Karla Lopraise. Měli bychom na velkoplošné obrazovce promítat fotografie a filmy. Mezitím budou někteří lidé vzpomínat na to, jak Karla Lopraise poznali,“ pokračuje Marian Žárský, jenž bude nedělní akci moderovat.

Město Frenštát pod Radhoštěm by mělo zajistit občerstvení v podobě svařeného vína či punče. „Nechceme, aby to bylo smutné loučení. Součástí akce budou zápisy do pamětní knihy, bude tam kondolenční kniha a plánujeme také pozdrav do nebe, kdy by lidé napsali své vzkazy Karlu Lopraisovi na bílé balonky, a ty by pak vypustili,“ nastiňuje průběh akce Marian Žárský s tím, že nevylučuje také jedno překvapení. Nedělní akce by měla skončit v pravé poledne.Karel Loprais zemřel dne 30. prosince 2020 v novojičínské nemocnici.