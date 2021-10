Lidé z chráněného bydlení v Bruntále nasedli do limuzíny a jeli na farmu

/FOTOGALERIE/ Jízda luxusní limuzínou veteránem je zážitek, na který se nezapomíná. Člověk na vozíčku nebo se zdravotním handicapem obvykle nemá v životě moc příležitostí podojit krávu, pohladit lamu, podrbat kozu, nakrmit koně nebo se zblízka zadívat divočákovi do očí. Byl to dojemný okamžik, když se klienti chráněného bydlení Sagapo Bruntál ocitli v Dívčím Hradu a vystoupili z limuzíny, aby se na farmě plné zvířat vrhli do poznávání nových zážitků.

Fanoušci aut veteránů z Trofeo Niké zorganizovali pro klienty Sagapa výlet za zvířátky na Farmu pod Hradem. Říjen 2021. | Foto: Deník/František Kuba

Akce Trofeo Niké v září představila obyvatelům okresu Bruntál desítky aut - veteránů. V říjnu mělo Trofeo Niké zajímavou milou ozvěnu. Organizátoři Trofeo Niké vyhlásili dobročinnou akci, která umožnila sponzorovat výlet pro handicapované klienty Sagapa na farmu v Dívčím Hradu. Farmou pod Hradem je provázel poslanec parlamentu Michal Ratiborský, který je znalec a sběratel veteránů. Nejstaršího kandidáta voleb nabídli Moravané. Známý fotograf z Krnova má 90 let Přečíst článek › Byla to pro něj příležitost na farmě mezi zvířátky aspoň na chvíli uvolnit napětí volebního boje. Klientům Sagapa se věnovala také farmářka Terezie Böhmová, která na Farmě pod Hradem nabízí zájemcům různé zážitky z oblasti jezdectví a agroturistiky. Na farmě nemohla chybět ani hlavní organizátorka Trofeo Niké Marcela Rotter, která se s klienty chráněného bydlení Sagapo Bruntál okamžitě skamarádila. Obrovským zážitkem byla už samotná cesta do Dívčího Hradu, protože Michal Ratiborský klientům Sagapa nabídl svezení luxusní limuzínou DAIMLER. Jde o nejnovější přírůstek v jeho sbírce veteránů. Opancéřovanou verzí limuzíny DAIMLER se přemísťuje například ruský prezident Putin nebo severokorejský diktátor Kim Čong-un, aby zdůraznili svůj majestát. Primářka, starostka... Do sněmovny míří rekordní počet žen, pět z MS kraje Přečíst článek › Také klienti chráněného bydlení Sagapo Bruntál si náležitě vychutnali eleganci kůže a mahagonu, která byla navržena jako luxus pro vyvolené. „Majitelka farmy Terezka Böhmová představila návštěvníkům všechna zvířátka na farmě. Asi největším zážitkem pro všechny byla úžasně přátelská lama Kulíšek a kurz dojení. Ty emoce a nadšení, když krávě z vemene opravdu začalo téct mléko, byly pro mě tou největší odměnou. Moc děkuji všem, kteří nám pomohli tyto zážitky klientům Sagapa zprostředkovat,“ řekla při závěrečném bilancování Marcela Rotter.