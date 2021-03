Jaké to je, začít sezonu už v únoru. A být tu pro lidi třeba také v dny, kdy je počasí, že by takříkajíc psa nevyhnal. Lodičky Dokořán provozuje sdružení stejného názvu, Iniciativa Dokořán, v jehož čele stojí Lukáš Heczko.

"V běžném provozu nám začíná sezona začátkem dubna. Ale za současné situace jsme byli přinucení otevřít už v polovině února. Zájem se odvíjí od počasí. Pokud je pěkně, tak lidé si k nám procházkou chodí pro kafe či zákusek. A vytvořili jsme si také silnou základnu milovníku výběrové kávy. A ti příjdou pro svoje kafe vždy. Díky nim můžeme mít otevřeno, i když je venku škaredě," říká Lukáš Heczko úvodem.

Procházka starým parkem s dančí oborou

Na Lodičky se jde krásně. Z karvinského náměstí stačí jít směrem k zámku a pokochat se pak i historickou budovou pošty a kostelem Povýšení svatého Kříže. Pak se sejde přímo do parku. V něm sídlí i letní kino, v jehož zázemí provozovatel Lodiček za normálních časů provozuje v zimní části sezony klub a kavárnu s barem.

A je to také možnost pro ty, kdo chtějí přijet vozem. Zaparkovat se dá právě u letního kina a vejít přímo do parku, který zde začíná dalším oblíbeným cílem Karviňáků, dětským koutkem se sezonním občerstvením pro děti i rodiče.

Park nabízí několik stezek a možností, jak si užít zdejší rozlehlé plochy i klidná místa s bohatou stromovou výsadbou. A je tu také oblíbená obora s dančí zvěří a dalšími zvířecími obyvateli. Své centrum tu mají i známí nezbední útěkáři, celým městem milovaní a fotografovaní pávi.

Daňčí obora v parku Boženy Němcové, 27. března 2021 v Karivné.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Lodičky už jsou nedaleko. A u nich pohoda u oblíbené vodní nádrže, která se v nedávné zimě proměnila také v oblíbené karvinské přírodní kluziště. Během letní sezony se zase návštěvník na vodu vydá na loďkách či šlapadlech. A pohyb nabízejí v areálu i hřiště pro sport i pro děti.

Kultura letos. Pokud to jen půjde…

Lodičky Dokořán v Karviné jsou dlouhé roky také oblíbeným místem mnoha sezónních kulturních akcí. Během nich tu jsou schopni postavit i několik pódií, spousta událostí se odehrává v obřím stanu.

Festivaly, koncerty, dobrý mainstream, alternativa, country i taneční hudba, divadla, kina, besedy, společenské hry, městské akce a spousty dalšího. Aktivity pro všechny generace. To vše se tu v bohatém programu děje každou sezónu nejen během víkendů.

Podívejte se na legendární Festival Dokořán v roce 2009

Jenže jsme v roce 2021. A jistota při pořádádní zejména kulturních akcí je stále nulová. Zejména ty větší se přitom domlouvají mnohdy i nejméně rok dopředu.

"Na podzim jsme naplánovali kompletně celou sezónu, ale už teď víme, že to nebude možné," podotýká k tématu úvodem šéf provozující Iniciativy Dokořán Lukáš Heczko.

Ručník do ringu, kde zápasí kultura v Karviné s covidem, ale rozhodně nehází. "Dovolím si říct, že po letech už vynikáme v improvizaci, takže jsme připraveni takřka na všechno. Díky mnohaletým zkušenostem a dlouho budovaným kontaktům jsme schopni rychle reagovat a naplánovat velké akce takřka ze dne na den," dává Lukáš Heczko naději na to, že pokud to jen půjde, Lodičky ožijí společenskými akcemi i letos.

Podívejte se na festival karvinských kapel v roce 2015

Lidé. Na těch to vše stojí. A je si toho dobře vědom i sympatický tým karvinských Lodiček. Energii mu dodávají právě všichni pravidelní i občasní návštěvníci, zkráta každý, kdo najde cestu nebo podpoří svou návštěvou jakýkoli kulturní, sportovní či společenský program.

A jak dodávají provozovatelé areálu, nejsou na tento náročný a celoroční kolotoč naštěstí úplně sami.

"Ten velký zájem lidí nás moc těší, vážíme si ho a máme také radost, že k nám přicházejí i návštěvníci z okolí Karviné. Baví nás to a snažíme se na oplátku nabízet dobrý program i kvalitní produkty, nejen v oblasti výběrové kávy, domácích limonád a dalších pochutin a nápojů. Velkou energii vkládáme také do marketingu, ať se stále držíme v povědomí lidí. Taktéž máme obrovskou podporu od statutárního města Karviná a nadace OKD, bez kterých bychom to nezvládli," dodává Lukáš Heczko.

