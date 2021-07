„S partičkou kamarádů jsme běhávali po kopcích a napadlo nás cestou nazpátek do batůžků a vest sbírat odhozené papírky a petflašky, které tam nemají co dělat,“ komentuje Kateřina Piechowicz z Frýdku-Místku zrod akce nazvané Poděkuj horám. V předloňském pátém ročníku se jí účastní na pět tisíc dobrovolníků.

„Rostoucí stromeček nazdobený jako vánoční, potápěčské ploutve v potoce, plynový sporák zapuštěný do země až po plotýnky…“ líčí hlavní organizátorka některé z věcí nacházených při velkém úklidu v Beskydech. Však také tradičně vyhlašují i soutěž o nejkurióznější předmět.

A drobnými pozornostmi odměňují všechny, co se zapojí.„Lysá hora jako beskydské centrum určitě v tomto ohledu zaslouží zvláštní pozornost,“ podotýká Piechowicz. Sběrných míst se objeví ve „svatováclavské“ úterý v Beskydech okolo devíti a minimálně tři budou (na Ostravicí se zázemím veškerého dění, v Malenovicích a na Visalajích) pod jejich nejvyšším i nejnavštěvovanějším vrchem.

Poděkuj horám, tak se jmenuje akce pořádaná spolkem Čisté Beskydy od Javorového po Javorník, nevyjímaje ani Lysou horu.Zdroj: Čisté Beskydy

„Podstatou je udělat něco zážitkového, za čím bude pěkná tečka!“ vysvětluje smysl beskydského úklidu hlavní pořadatelka. Která pro tuto myšlenku dokáže nadchnout nejen státní podnik Lesy ČR, ale třeba i svého zaměstnavatele Heimstaden. Nemluvě o obyčejných turistech, chalupářích, provozovatelích chat, rodinách či školách.

Piechowicz na druhé straně odmítá, že jsou dnešní Beskydy nějak extra zasviněné. „Spíše se snažíme, aby tomu tak už nikdy nebylo. Chceme působit na všechny, především pak děti, aby si uvědomili, že žádné smetí do přírody nepatří,“ uvádí. Čištění hor se má stát i zážitkovou akcí, včetně herního programu pro nejmenší účastníky.

Na sociálních sítích se sice objevuje mudrování, že úklid po jiných může právě ty bordeláře „motivovat“, aby tam odpadky vyhazovali nadále (Přece to někdo nakonec odnese, že?). Ale veřejnost bere poděkování horám v režii velice vážně. Také letos na to pořádající spolek Čisté Beskydy vyhradí značnou část dne, od 9 do 18 hodin.