„Chtěl jsem to zase v republice vyhrát. Zasněžování jsme ale vypnuli. Chtěli jsme otevřít tuto sobotu, už to máme celkem nachystané. Dozvěděli jsme se ale, že nemůžeme provozovat, dokud nebude třetí epidemický stupeň. Takže počkáme na větší mrazy a nebudeme plašit, protože stejně nemůžeme jet,“ řekl Rostislav Procházka.

Připravují se. Jak to bude se uvidí

Na sezonu se připravují i další střediska v Jeseníkách. Zasněžuje například areál v Koutech, ačkoli ani tam nevědí, jak bude v letošní sezoně provoz vypadat.

„Provoz budeme řešit, jak to půjde. Hygienické záležitosti ohledně lanovky, provozu po dvou, když se nejedná o rodinu, rozestupy a tyto věci jsme si vyzkoušeli v letní sezoně. Spíše čekáme na informace o provozu restaurací nebo ubytování. Využíváme teplot, když je to možné, připravujeme areál na standardní zahájení zimního provozu, co se týká lyžování. A uvidíme,“ sdělil manažer areálu Petr Marek.

Oba muži pozorují tendence české vlády inspirovat se v jiných evropských zemích. Itálie hodlá provoz středisek povolit až po Novém roce, v Rakousku se hovoří o kompenzacích za ztráty vzniklé nucenou uzávěrou.

„Kdyby to pustili až od Nového roku, byla by to velká ztráta. Chtěl bych vidět, jestli by nám to vláda nějak vykompenzovala,“ řekl Rostislav Procházka.

Dokdy by podle jeho mínění bylo nutné střediska rozjet, aby nadcházející sezona měla smysl?

„Když přijdeme o svátky, přijdeme o hodně. Ale pořád se ještě dá bojovat. Buď bojujeme, že není voda, když je, zase nemrzne. A když už máme hodně vody i slušné mrazy přijde covid,“ směje se Rostislav Procházka.

Zvyklí na stresy, ale covid je nejhorší

„Asi všichni, kteří v tomto oboru podnikáme, jsme už na takové stresy zvyklí. Ale Covid je asi to nejhorší, co nás mohlo potkat,“ dodává vážněji.

Sázku o bednu sektu by letos prohrál, i kdyby nebyl koronavirus. Její termín 21. listopadu uplynul už minulou sobotu.

„Ale s tím váháním, co a jak bude, to vypijeme společně, bereme to jako remízu,“ uzavírá vlekař.