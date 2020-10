V současné době řeší oblíbený Martinský trh. Letos by tato akce, kterou navštěvují tisíce lidí, měla být 14. listopadu.

„Na radnici jsou úvahy, abychom to nepořádali, ale já mám jiný názor. Nechci rušit něco, co není zakázané. Ať nám to zakáže pan Prymula. Je to pro mě nepochopitelné, když je povolený pohyb lidí v marketech. Na trzích venku, lidi by byli s rouškou… Kdyby se omezil počet stánků a omezila by se konzumace, proč by takový trh nemohl být? Míním tím trh, kde by se prodávaly ponožky svíčky, drobné vánoční dárky. Ti trhovci se přece chtějí taky něčím uživit, takže nechápu, proč by to nemohlo být,“ uvažuje nahlas Marian Žárský.

Ředitel MěKS připomíná, že velká kumulace lidí na Martinském trhu bývá spojená především s konzumací a s příjezdem svatého Martina na bílém koni. „Když toto vynecháme, tak si myslím, že by to mohlo být v pořádku. Další věcí je třeba rozsvícení vánočního stromu, akce Česko zpívá koledy a další věci. Zatím jsme ty věci v programu nechali, protože to doteď nikdo nezakázal. Budu čekat, až ministr Prymula řekne, že se tyto akce ruší. Tak je zrušíme,“ pokračuje Marian Žárský.

Současnou situaci kolem šíření Covid-19 nezlehčuje. „Myslím si, že my, jako městské kulturní středisko, jsme první v řadě, kteří dodržují bezpečnostní předpisy. Musíme, už kvůli koncertům a dalším věcem,“ poznamenává Marian Žárský, jenž si nemyslí, že výjimečný stav skončí tak brzy, jak bylo řečeno.

„Postihne nás to všechny,“ upozorňuje Marian Žárský a dodává, že by rádi obnovili středisko s dobrovolnickou činností, jak tomu bylo již letos na jaře.

„Domnívám se, že teď to bude potřebné mnohem více. V tom chladném počasí a za situace, která je, se starší lidé budou bát vycházet. A nejde jen o nákupy. Lidi mají strach - v televizi neslyší nic jiného, než čísla o nakažených a mrtvých. Myslím si, že psychicky na tom musí být někteří lidi hodně špatně. Takže přemýšlím o tom, jak by se těm seniorům dalo pomoci i jinak,“ podotýká.

Nato znovu opakuje, že městské středisko chce fungovat, dokud to půjde. Stále je provozu městská knihovna, v plánu zůstává také poslední abonentní koncert.

„Zatím nerušíme žádnou akci, kterou rušit nemusíme. V létě jsme měli dvaačtyřicet naplánovaných akcí, z toho jsme dvaadvacet realizovali. Udělali jsme opatření a snažili jsme se udělat, co jen šlo. Museli jsme odpískat Horečky fest a další velké akce, ale třeba kino jsme hráli na třech místech. Prostě, nejsme takoví, abychom to vzdali, když je možnost to nějak udělat,“ uzavírá Marian Žárský.