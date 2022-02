Než město nabídne byty novým nájemníkům, bude nutné investovat desítky milionů do oprav a modernizace. Je to špatná zpráva v době, kdy ceny stavebních prací šly rekordně nahoru. Cílem města je letos snížit počet neobsazených bytů aspoň na polovinu.

Několik bytových domů čeká demolice

Loni krnovští zastupitelé rozhodli, že dalších 77 zastaralých a vybydlených bytů v domech ve vyloučené lokalitě Alšova, Vrchlického, Mánesova se už nebude opravovat. Řešením jejich špatného stavu bude demolice. Než k ní dojde, už se byty nebudou obsazovat nájemníky.

„Já s tímto rozhodnutím nesouhlasím. Jakou logiku má demolice bytového fondu v době, kdy je bydlení drahé a nedostupné? Pozemků uvolněných demolicí má město spoustu a podle mě další nepotřebujeme. Demolice by měla být vždy až úplně poslední řešení. Když v současnosti nemáme dost prostředků na opravy všech bytů, mohli jsme rozhodnutí o demolici bytových domů na Alšově ulici aspoň odložit. Zas tak havarijní nejsou, že by to někoho bezprostředně ohrožovalo. Měli bychom si víc vážit bytů, které nemusíme stavět, ale stačí je opravit,“ komentoval toto rozhodnutí o demolici v Alšově ulici zastupitel Petr Vartecký (KSČM).

Opravují byty obsazené i neobsazené

Loni se v Krnově podařilo opravit nebo zrekonstruovat a následně nabídnout k pronájmu padesátku bytů. Na rok 2022 hodlá město vynaložit na opravy městských bytů ještě o 7,5 milionů více než loni, aby se opravy urychlily.

Celkem jednadvacet milionů korun plánuje město Krnov letos vložit do oprav městských bytů.

„Do oprav bytů jsme v minulém roce investovali 13,4 milionu korun. Nešlo jen o opravy a celkové rekonstrukce uvolněných bytů, ale také veškeré opravy bytů již obsazených. K největším položkám patřily stavební práce ve výši 4,5 milionu korun. Za havarijní službu jsme zaplatili 2,6 milionu korun a třeba za instalatérské práce 2,2 miliony korun,“ uvedl Jan Šrubař z krnovského odboru investic a správy majetku.

Právě odstraňování havárií a instalatérské práce patří mezi nejčastější opravy v bytech obsazených nájemníky. „Nahlášených havárií a požadavků na opravy máme ročně stovky. Vloni jsme zaevidovali 1230 takových podnětů a jen za leden jich je 162. Denně nás kontaktuje v průměru pět nájemníků,“ upřesnil.

Přibyly také úplně nové byty

Loni se opravilo a následně nabídlo k pronájmu padesát bytů. „K tomu je třeba připočíst devět nových bytů, které byly přiděleny žadatelům ve zrekonstruovaném bytovém domě na adrese Stará 7, a další dva byty byly dány k dispozici v komunitním domě pro seniory v Kostelci. Celkem za rok 2021 tedy bylo nově přiděleno 61 bytů,“ upřesnil Jan Šrubař.

V současné době odbor registruje 118 volných bytů. „Z toho se 25 bytů opravuje, u sedmi bytů se zpracovává zadání k opravám a ve třech bytech stačí vymalovat a můžeme je nabídnout zájemcům. Do poloviny roku bychom chtěli počet neobsazených bytů stáhnout na polovinu,“ řekl Jan Šrubař.

V zimě jsou opravy bytů levnější

Rychlejšímu tempu oprav bytů brání značný rozsah oprav a jejich finanční náročnost. „Byty se uvolňují především po seniorech, kteří v nich bydleli třicet i více let. Většina z bytů není v dobrém stavu a musíme opravit téměř všechno: elektroinstalaci, jádro – koupelnu a WC, podlahy, vyměnit kuchyňkou linku, rozvody vody. V průměru nás oprava jednoho bytu vyjde na 300 tisíc korun. V zimě je o tyto zakázky větší zájem, hlásí se šest až devět firem a jejich nabídky se pohybují kolem sedmdesáti až osmdesáti procent rozpočtovaných cen. V hlavní stavební sezoně je ale situace jiná. S cenami jsme na sto procentech a také kapacita firem je v tomto období velmi omezená, mají lukrativnější zakázky,“ uzavřel Jan Šrubař.