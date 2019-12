Část B areálu opavských Dukelských kasáren nabízí město k prodeji, a to za účelem vzniku nových bytů. Zájemci o koupi se mohou hlásit do konce ledna.

Dukelská kasárna - ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Po menší časové odmlce se na scénu vrací Dukelská kasárna v Opavě. Areál je rozdělen do několika částí a aktuálně se hovoří o prodeji části B, v níž se nacházejí bývalé jídelny, sklady nebo garáže. Konkrétně na ploše 35 tisíc metrů čtverečních. Radnice hledá investora, který by zde postavil převážně bytové domy, přičemž by zde mělo vyrůst až 300 nových bytů.