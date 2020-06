Podle primátora Jana Wolfa (ČSSD) je na stole dohoda s vedením Moravskoslezského kraje, coby jejím zřizovatelem, že tento objekt převede pod správu města Karviná.

Přitom ještě před dvěma lety karvinští zastupitelé převod polikliniky pod město odmítli. "To ale proto, že nám kraj chtěl budovu za desítky milionů prodat. Dnes je jiná situace, podle mne ta nejlepší, jaká mohla nastat,“ tvrdí náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM).

Spokojení nájemci

Představitelé města si od získání polikliniky slibují, že tam zachovají fungování stávajících lékařů a ostatních nájemníků.

"Máme rovněž v plánu celou budovu zrekonstruovat a přilákat tak i nové nájemníky a služby. Nechtěli jsme dopustit, aby nabízená lékařská péče i další služby v tomto objektu zanikly, protože si myslíme, že se jedná o důležité zdravotnické středisko v našem městě," napsal na svém Facebooku primátor Jan Wolf.

Podle něj krajské zastupitelstvo již převod schválilo a karvinští zastupitelé by převod měli potvrdit na svém jednání v září.

Za toto řešení několik let bojovali i lékaři, kteří na poliklinice mají své ordinace. „Zájmem občanů tohoto města, by mělo být, aby lékařské služby byly soustředěny na jednom místě, které je k tomu navíc primárně určeno," tvrdí praktická lékařka Alena Skálová.

Podle lékařů je poliklinika ideálním místem, kde pacienti mají na jednom místě velkou škálu zdravotnických oborů od praktických lékařů, zubařů, chirurgů, alergologů až po rehabilitace či kožního lékaře, včetně lékárny a dalších přídavných služeb.

S rekonstrukcí se počítá

Pokud se město stane majitelem polikliniky v Mizerově, bude ji velmi brzy čekat investice do rekonstrukce. Budova je v původním stavu z roku 1994 bez jakýchkoliv investic. To byl ostatně jeden z důvodů, proč se kraj chtěl polikliniky zbavit. Dokonce ji nabízel soukromého investorovi. To však vyvolalo vlnu nevole jak na radnici, tak mezi nájemci. Nakonec proto z prodeje sešlo.

"V prví fázi chceme budovu zateplit, vyměnit okna a střechu. V dalších etapách bychom rádi investovali dovnitř budovy. V každém případě však veškeré peníze z nájmů budeme zpětně investovat do této budovy. Konkrétní částku zatím nemáme, jelikož projekt není v současné chvíli hotov," vysvětlil primátor Wolf.

Nový vlastník chce v objektu zachovat fungování stávajících lékařů a ostatních nájemníků. "Myslíme si, že se jedná o důležité zdravotnické středisko v našem městě. Rádi bychom také rozšířili nabídku lékařských služeb, ale budeme rádi za jakéhokoliv nového nájemníka, který bude poskytovat místním občanům své služby," dodal karvinský primátor.

Nezávislý zastupitel Antonín Barák tuto transakci vítá. "Je to podle mě nejlepší řešení. Věřím, že pokud bude správcem budovy město, bude zajištěno efektivní fungování a nebude tam docházet k nečistým věcem," věří Barák.