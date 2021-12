„Obchůzkáři musí mít test bezinfekčnosti, i ti očkovaní, aby bylo jisté, že jsou všichni zdraví. Pro jistotu ale nechodí do domů,“ prozrazuje Deníku starosta Valašské Polanky Josef Daněk a dodává: „Čerti pod oknem dělají hudry, hudry, aby děcka měla jakýsi respekt k řádu a začala poslouchat, když už celý rok neposlouchala. Takto to u nás chodí od nepaměti.“

„Máme to trochu omezenější oproti tomu, na co jsme z minulosti byli zvyklí. Přesto si kluci řekli, že by bylo špatné nepřipomenout si obyčejné světské radosti, i když to v současné době s epidemií nevypadá úplně dobře," uzavírá starosta s tím, že tak jako vloni, i letos se v jeho obci snaží, aby z obchůzek nebyl průšvih, ale zároveň, aby se tradice udržela.