„Jsem mile překvapena, je to tu opravdu moc hezké. Říkala mi o tom kamarádka a tak jsme se sem dnes vydali. Určitě to doporučím kamarádkám,“ prozradila Veronika Lančová, která s manželem a dětmi přijal z Orlové. „Určitě tu nejsem naposledy,“ hlásí její dcera a s mladším bratrem odchází na dětskou lanovku, kde se oba velmi dobře baví.

Park funguje druhou sezónu a jak říká jednatelka Hotelu Dakol Michaela Pacanovská, je to místo nejen dětmi velmi vyhledávané. „Velkou atrakcí našeho parku je mini zoo, která je kontaktní a dětem se to moc líbí. Ve voliéře navíc máme třicet exotických ptáků. Co děti také hodně baví , je vodní svět, což je systém bazénků naplněných vodou, která žlaby stéká do jiných bazénků a na malý vodní mlýn,“ vysvětluje Pacanovská.

Na normálních okolností park navštěvují také skupiny dětí z mateřských škol a menší školáci. Nedávno tam zavítali také klienti Domova Alzheimer z Karviné. Dětský ráj doplňuje také zázemí pro dospělé, slavičkami a občerstvením. Při popíjení piva či kávy se mohou kochat nádhernými výhledy na hory. Romantické povahy si tam mohou na připravených ohništích upéci třeba špekáčky a prožít příjemné odpoledne.