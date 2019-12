K tragédii došlo v Těrlicku-Hradišti, v místní části Kaménka. Mladíci tam byli u kamaráda v rodinném domě už od soboty. V neděli ráno šli společně domů a patrně mezi nimi došlo ke konfliktu.

“Byla tam nějaká oslava. Pak se dva pohádali a ten jeden měl toho druhého třikrát střelit. Ten druhý výstřel měl být smrtelný,” řekla k události místní obyvatelka.

Snaha záchranářů byla marná. Lékař musel konstatovat jeho úmrtí.

"V neděli v 6.40 hodin jsme byli voláni k zásahu v Těrlicku. Na místo vyjela zdravotnická posádka z Českého Těšína a lékařská posádka z Havířova. Na místě zjistili muže bez známek života. Okamžitě byla zahájena resuscitace, která však byla ukončena s konstatováním úmrtí," řekl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.

Svědci popsali, že policisté našli zbraň na střeše zastávky. Tam ji měl po činu hodit právě podezřelý mladík, který následně volal na tísňovou linku pro pomoc.

"Oni to tady několikhodin vyšetřovali. Byl tady i služební pes. Pak jeden policista vylezl po žebříka na střechu té zastávky a něco tam našel. Vypadalo to jako pistole. Nejdříve to dokumentoval a pak ji dal do sáčku a předal kolegům," popsal muž ze sousedství.

Policisté mladíka obvinili z těžkého ublížení na zdraví.

"Kriminalisté obvinili mladistvého ze spáchání provinění těžké ublížení na zdraví. Ve vyšetřování skutku nadále pokračují. Platná zůstává informace, že s ohledem na okolnosti, ale především věk pachatele, nelze k případu poskytnout konkrétnější informace," doplnila mluvčí Štětínská.

Státní zástupce nežádá pro obviněného mladíka vazbu. Stíhání tak bude vedeno na svobodě.