Vydejte se na cestu historií Těšínského Slezska. Muzeum po 20 letech otevřelo

Den D je tady! Historická budova Muzea Těšínska, která byla kvůli majetkovým sporům zavřená 20 let, otevřela sé brány. Dnes, v pátek 19. června pro zvané, zítra už pro veřejnost. Návštěvníkům od 3 do 100 let nabídne fakta, události i zajímavosti, spjaté s regionem celého Těšínského Slezska. Opravená budova muzea otvírá v roce, kdy si Český Těšín připomíná 100 let od svého vzniku

Zrekonstruovaná budova Muzea Těšínska. | Foto: Deník / Tomáš Januszek