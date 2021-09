Na návštěvě v Prostřední Suché. Vadí tu nepřizpůsobiví i nebezpečná křižovatka

/SERIÁL, FOTOGALERIE/ Ta křižovatka je desítky let považovaná ze jednu z nejnebezpečnějších ve městě, možná v okrese. Ulice do ní nevedou všechny kolmo, hlavní se točí doleva (nebo doprava, záleží, odkud jedete), řada řidičů jedoucí od fotbalového stadionu směrem do města, stále zapomíná, že odbočuje-li mírně vlevo, nedává blinkr, protože jede rovně a ne doleva. Vážných nehod tady v posledních letech moc nebylo, ovšem i tak je toto místo vedeno jako velmi rizikové.

Prostřední Suchá. Křižovatka ulic Dělnická, Fryštátská, Kapitána Jasioka. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

A není to jen názor řidičů a lidí, kteří v tom místě bydlí, ale také policistů. „V tomto místě často dochází k nebezpečným situacím, které občas končí nehodou. S rostoucí hustotou dopravy navíc těchto rizikových situací přibývá,“ říká policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Kruháč, nebo elipsoid? Situaci na křižovatce ulice Dělnická, Fryštátská a Kapitána Jasioka chce vyřešit i havířovská radnice. Už několik měsíců vyjednává s policisty, dopravními experty a krajskými úředníky a hledá nejlepší řešení. Tím by byl kruhový objezd, jenže v místě překáží bytový dům. Ten je sice prázdný, společnost Heimstaden, jíž patří, ale tvrdí, že jej chce opravit a nadále pronajímat. O nebezpečné křižovatce v Prostřední Suché se jedná, říká náměstek Niemiec Přečíst článek › „Již před několika měsíci jsme avizovali, že dům jej plánujeme zrekonstruovat. Pakliže by mělo město zájem dům odkoupit a následně ho kvůli kruhovému objezdu zdemolovat, nebráníme se jednání, avšak museli bychom se dohodnout na ceně, která bude smysluplná pro obě strany,“ uvedla Kateřina Piechowicz, mluvčí společnosti Heimstaden. Město však nechce dům kupovat jen proto, aby jej mohlo zdemolovat. „Máme návrh vlastního řešení, který intenzivně projednáváme jak se správcem komunikace, tak také s odborníky z krajského úřadu a zástupci policie. Prioritou je stále řešení ve formě okružní křižovatky,“ říká náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec. Hypnotizér, youtuber, mentalista, podnikatel, showman. Jakub Vosáhlo z Havířova Přečíst článek › S odvoláním na odborníky tvrdí, že i bez bourání domu by v tomto místě mohl být umístěn elipsoid z lepených dílců. Zřejmě podobný tomu, jaký je už mnoho let v Bohumíně-Skřečoni. „Dořešení konečného návrhu se předpokládá s ohledem na jeho složitost v září nebo v říjnu,“ dodal Niemiec. Mezi hypermarkety Toto místo ale není na v Prostřední Suché jediné, kde je složitá dopravní situace. Druhým je asi 400 metrů vzdálená křižovatka směrem do města, u obchodní zóny. S přibývajícím obchody všechno možného sortimentu, tudy jezdí stále více sem aut a doprava v místě houstne. Přispělo k tomu i otevření restaurace rychlého občerstvení, kde se dá nakupovat i z auta. Náměstek Bohuslav Niemiec přiznává, že v tomto místě bude do budoucna potřebný nějaký zásah do systému dopravy. Nepřizpůsobiví: největší zlo v Prostřední Suché Historie Prostřední Suché je dlouhá, o mnoho delší než samotného Havířova. Z původní obce však dnes nezbylo prakticky nic původního, většinu území poničila těžba uhlí v Dole Dukla. Zbyla jen škola, budova pošty a radnice. Nic z toho už ale svému účelu neslouží. Z dělnického domu je dnes prodejna zahradnických potřeb. Obydlená část leží blíže k městu. Kolonijní finské domky, fotbalový stadion, bývalý kulturní dům Dolu Dukla, sídliště budované od 50. až do 80. let 20. století a železniční zastávka. Nechtěl do vězení a raději vyhrožoval bombou. Zásahovka mu to vysvětlila Přečíst článek › Co místní nejvíce trápí, je přítomnost obyvatel romského etnika, kteří obývají několik nájemních domů kolem ulice Nový Svět. „Bývalo jich tu víc. Ale jak vidíte několik domů kolem křižovatky Dělnická, Fryštátská je prázdných. Kam je vystěhovali, nevím,“ říká Jaromír Werner, předseda občanské komise pro městskou část Prostřední Suchá. Domy patří společnosti Heimstaden, která prý dva zbourá a čtyři chce opravit. Opravené chodníky a nové osvětlení ulic Nejen přítomnost nepřizpůsobivých, ale také nevábný vzhled domů podle Wernera při příjezdu do města srážejí této městské části body. A samozřejmě již už zmiňovaná křižovatka, která se ale zřejmě do budoucna změní. „Během dne tu jsou dvě takové špičky, kdy auta tady na Fryštátské stojí na Stopce a vlastně jako poslední mohou vjíždí do křižovatky,“ říká majitel obchodu s chladící technikou, který stojí asi 100 metrů od problémového místa. Zloděj v Havířově si myslel, že na střeše krade marihuanu. Šlo o bylinky Přečíst článek › Podle Wernera tady lidem nic nechybí. Když se zamyslí, co by bylo třeba vylepšit, zmíní chodníky na Fryštátské. „U stadionu prý bude nové workoutové hřiště, obchody na nejnutnější nákup tu máme dva, školu, školku, dokonce i dva zubaři a jeden obvodní lékař tady jsou,“ vyjmenovává Jaromír Werner. V posledních letech se prý mezi finskými domky vybudovala nová kanalizace a pouliční osvětlení. „Ještě bychom chtěli osvětlit jednu ulici,“ dodává šéf občanské komise.