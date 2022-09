První oběti si otrávený alkohol vyžádal už na konci srpna. Protože ale lidé umírali doma, nebylo zprvu jasné, co bylo příčinou smrti. Poté, co se několik lidí dostalo s potížemi do nemocnice, došlo lékařům havířovské nemocnice, že na vině je závadný alkohol. První úmrtí spolehlivě prokázané v souvislosti s požitím jedovatého alkoholu je datováno na 3. září 2012.