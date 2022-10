Starostky a starostové Liptaně, Slezských Rudoltic, Bohušova a Osoblahy slavnostně představili nově opravená nádraží veřejnosti. Pro jejich obce jsou nádraží exkurze do historie, ale také vizitkou a vstupní branou.

Připomínka Liptaňské tragédie

V Liptani v nové čekárně má své místo připomínka událostí Liptaňské tragédie. Bylo zde před válkou zavražděno šest československých pohraničníků Před Mnichovskou dohodou 22. září 1938 zradikalizovaní němečtí obyvatelé napadli četnickou stanici v Liptani. Došlo při tom k přestřelce a k popravě odzbrojených zajatců.

Čekárna v Liptani je původní, ale bohužel už bez okénka, skrz které se prodávaly jízdenky. „Nešlo to řešit jinak, protože za tou zdí už je byt a obývací pokoj. V další části je místnost pro Správu železnic, aby tam mohli umístit vše, co k provozu trati potřebují. V čekárně zatím chybí dlažba, a stejné je to v Bohušově. Na dlažbu pochyběly peníze, ale už máme prostředky zajištěné, takže dlažba se bude dodělávat v říjnu a listopadu. Kvůli historické přesnosti bylo nutné nechat dlažbu znovu vyrobit podle původního vzoru, který se našel. Nově vyrobená dlažba se musí dovézt až z Maroka. Nádraží ještě není kompletní, ale aspoň se pořád máme na co těšit,“ uvedla před přestřižením pásly starostka Liptaně Blanka Klimošková.

Nevábný vzhled nádraží v Osoblaze před rekonstrukcí

Na trati Krnov Olomouc Správa železnic vystěhovala nájemníky z několika nádraží, aby mohla státní bytový fond zbourat. Na Osoblažce, kde nádraží patří obcím, zvolili starostové opační postup. Nádražní byty po rekonstrukci už brzy oživí nájemníci. Úzkokolejka má spoustu fanoušků, takže sehnat zájemce o bydlení na nádraží nebyl problém. Všechny nádražní byty už jsou obsazené. „Když jsme zveřejnili záměr, paradoxně nejvíce zájemců se hlásilo o bydlení na zastávce Koberno. Při tom je to nejmenší a nejodlehlejší zastávka, ze které to máte všude daleko,“ uvedl starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač s tím, že zastávka Koberno se stane domovem místního důchodce, kterému životní styl na samotě v přírodě naprosto vyhovuje.

David Chovančík ze Slezských zemských drah doplnil, že ještě nedávno zastávka Koberno bývala nejhorší ruinou na této trati. „Podařilo se nám Koberno opravit podle původních plánů z roku 1898. Také květinovou výzdobu jsme obnovili v původním stylu, tak doufám, že tu zůstane už napořád. Všimněte si repliky okenic nebo přístavku hospodářské budovy se záchody. To vše je znovu vyrobené a postavené podle původního rakouskouherského výkresu,“ doplnil Chovančík.

Bohušov je Füllstein i Fulštejn

Zastávka Koberno leží v polovině mezi Slezskými Rudolticemi a Bohušovem. Proto v Koberně stříhali pásku dva starostové místo jednoho. „Koberno je sice místní část Slezských Rudoltic, ale zastávka Koberno už leží v katastrálním území Dolních Povelic, které spadají pod obec Bohušov. Když bylo potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, Bohušov a Rudoltice se o to podělili stejným dílem,“ vysvětlil David Chovančík specifika Koberna.

„Nemožné se stalo možným. Podívejte se jak máme nádraží krásně opravené,“ konstatovala změnu starostka Bohušova Jarmila Schnaubeltová. Při rekonstrukci fasády v Bohušově se podařilo odkrýt nápis s původním německým názvem obce Füllstein. „Nad ním je ještě umístěn původní český název obce Fulštejn. Tak se Bohušov jmenoval mezi lety 1918 až 1950. Jako historickou připomínku původních názvů Bohušova zde máme oba nápisy, a navíc ještě třetí. Na půdě se nám podařilo najít tři cedule z počátku šedesátých let s nápisem Bohušov. Jedna už je na nádraží, druhá na skladišti, a třetí na své využití čeká,“ uvedl Chovančík.

Osoblaha loupežníka Hotzenplotze

Starosta Osoblahy Antonín Rous vysvětlil, proč největší nádraží na Osoblažce obnovilo původní německý nápis Hotzenpotz. „V Německu každé dítě zná příběhy loupežníka Hotzenplotze, kterého vymyslel sudetoněmecký spisovatel Otfried Preußler. Pojmenoval svého loupežníka Hotzenplotz podle Osoblahy, a proslavil tak naši obec po celém světě. Tímto nápisem na nádraží se Osoblaha hrdě hlásí ke knížkám a filmům loupežníka Hotzenplotze,“ vysvětlil Antonín Rous.

Osoblaha obnovila původní výmalbu čekárny a vystavila jako exponát historickou nádražní váhu.„Chátrající osoblažské nádraží zase můžeme vidět v celé původní kráse. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na tom podíleli, od projektanta až po posledního přidavače zedníků. Přál bych si, aby nádraží sloužilo nejen místním, ale všem, kteří přijedou vlakem se k nám podívat,“ uzavřel starosta Antonín Rous. Slavnostní jízda na Osoblažce byla určena také všem současným i bývalým železničářům, kteří na úzkokolejce pracovali