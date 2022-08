Při vystoupení Mirai jsme pěkně zmokly, ale stálo to za to. Kapela to parádně rozjela, byl to úžasný koncertní zážitek,“ řekla Marcela Hoffmannová, která do Hradec dorazila z Ostravy. „Fajný byl i Pokáč,“ dodala. Například zpěvák Tomáš Klus využil déšť k tanečním kreacím, které sklízely velký potlesk.

Zajímavý program nabídla i sobota. Fanouškům zaspíval například XINDL X nebo Divokej Bill a celý festival zakončil po půlnoci Michal Malátný a jeho Chinaski.