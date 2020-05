Blahopřání přijímala prostřednictvím pracovníků Domu dobré vůle Žáry, kde žije. Paní Edith Veselá se narodila 12. dubna 1917 ve Vídni. Po vzniku Československa se její rodina přestěhovala do nově vzniklého státu. Osud ji časem zavál do Jeseníků, kde její rodiče vedli chatu Alfrédku.

Tady se i vdala a narodila se jí první dcera. Rodina se zanedlouho rozrostla i o druhou dceru. Zpočátku byla paní Edith v domácnosti, později pracovala ve školní jídelně a na vojenské posádce. Zlomem pro ni byl příchod do sanatoria Paseka, kde začínala jako pomocná síla. Ve dvaačtyřiceti letech začala studovat obor zdravotní sestra a časem se vypracovala až na pozici hlavní sestry. Po odchodu do důchodu bydlela ve Šternberku, odkud se v roce 2002 přestěhovala za svou dcerou do Krnova.

Paní Edith byla po celý život vášnivou turistkou. Miluje Jeseníky, které má celé prochozené. Ráda četla, hlavně knihy o historii. Její oblíbenou knížkou byla i Babička Boženy Němcové. S potěšením si poslechla klasickou hudbu a zahrála karty. Má čtyři vnoučata, devět pravnoučat a tři prapravnoučata.

„S velikou radostí zmiňuji, že jsem provedla další kolo testu na covid 19 u pracovníků pobytové služby, Dům dobré vůle Žáry. Všichni jsou negativní a zdraví. Taktéž jsem na základě Rozhodnutí pana hejtmana provedla testy u všech pracovníků terénních a ambulantních služeb a také s výsledkem negativní. Děkuji moc Pánu Bohu, že má nad námi ochranu a snad i nadále vše bude takto super,“ informovala o aktuální situaci nejen v domově na Žárech ředitelka Charity Krnov Monika Dudová.