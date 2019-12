Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se zproštěním nesouhlasí, už v létě doručil k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 dovolání. Nyní jeho podnět spolu se spisem převzal Nejvyšší soud, zjistila ČTK z databáze InfoSoud.

„Dovolání jsme podávali v neprospěch všech tří obviněných. Aktuální stav je, že dovolání dorazilo na Nejvyšší soud," řekl ČTK mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Obžalobě čelili bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek a znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek k ceně státního podílu v OKD. Všichni byli pravomocně zproštěni, na čemž se podáním dovolání nic nezměnilo. Teprve kdyby Nejvyšší soud Zemanovu podnětu vyhověl, případem by se musel znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 2. Prodej akcií OKD schválila vláda Stanislava Grosse, státní podíl získala skupina Karbon Invest za 4,1 miliardy korun.

Podle státního zastupitelství však byla tehdejší hodnota podílu nejméně 9,8 miliardy. Vláda rozhodovala i na základě Douchova posudku, jehož vypracování zadali Kuta se Škurkem. Karbon Invest prodal OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Obžaloba tvrdila, že Doucha vytvořil hrubě zkreslený posudek, kterým výrazně ovlivnil ocenění OKD směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40.000 bytů vlastněných OKD. Hrozilo mu za to až desetileté vězení. Kutovi se Škurkem mohly soudy uložit až osm let za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Všichni obžalovaní vinu popírali. Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD letos v září avizovala, že možná podá trestní oznámení na někdejší členy vlády za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana.