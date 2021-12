Nemocnici se totiž nedostává lůžek, ale především personálu. „Bez pomoci mediků, armády a terénního personálu se neobejdeme,“ obává se ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Ivo Žolnerčík.

Nemocnice Karviná-Ráj má kvůli nadměrné péči o covidové pacienty nedostatek zdravotnického personálu. Co to znamená v praxi? Odkládáte neakutní operativu a co dalšího?

Aktuálně odkládáme plánované operace, zatím nejsme nuceni dělat další opatření. Bohužel tuto operativu odkládáme už potřetí a počty pacientů, čekajících na plánovaný výkon se zvyšují.

Kolik lůžek pro pacienty s nemocí Covid-19 aktuálně ještě máte k dispozici?

K dnešnímu dni (středa - pozn. aut.) máme k dispozici čtyři volná lůžka na standardních odděleních reprofilizovaných na péči o pacienty s nákazou Covid-19. Nemáme žádné volné lůžko pro intenzivní péči.

Pokud by se situace nadále zhoršovala a pacientů s covidem přibývalo, jak se dá v takové situaci nedostatek personálu řešit? Je ve hře například situace, že přestanete přijímat pacienty s covidem a museli by do jiných zařízení?

Museli bychom zcela omezit poskytování jakékoliv péče a omezit provoz nemocnice jen na ošetřování pacientů, kteří jsou v život ohrožujících stavech. S ohledem na rostoucí absence zaměstnanců se určitě bez pomoci mediků, armády, terénního personálu neobejdeme.

Existuje řešení, že by do nemocnic nastoupili lékaři ze soukromé sféry - praktici, ambulantní specialisté, popřípadě vojenští lékaři a jiní?

Potřebujeme, aby praktici ordinovali ve svých ambulancích a poskytovali adekvátní péči pacientům nejen s nákazou Covid-19 a poskytovali efektivní primární péči, která se nyní velmi často valí na již přetížené nemocnice. Současně potřebujeme, aby se praktičtí lékaři aktivně a masivně zapojili do očkování svých pacientů, zejména v rizikových skupinách.

Pokud jde o ošetřovatelskou péči o covid pacienty? Tady máte dostatek personálu? Vypomáhají také u vás, podobně jako v Havířově, vojáci?

V současné době máme v nemocnici čtyři vojáky, od příštího týdne máme 8 vojáků. Potýkáme se s nedostatkem nelékařského personálu (všeobecná sestra, praktická sestra, ošetřovatel, sanitář) a velmi bychom uvítali zapojení mediků z lékařských fakult.