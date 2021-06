„Bochník upekl člen Bíloveckého šlapátka Pepa Hrubý, který tak chtěl kastelánovi poděkovat, že se o zámek dobře stará,“ sdělil pro Deník člen spolku Petr Nastálek.

Kastelán poděkoval, následovalo společné focení, a pak už se Eduard Valeš ujal role organizátora akce. Návštěvníkům zámku sděloval, že poté, co projdou kaplí sv. Hyacinta mohou pokračovat po schodišti do zámku na individuální prohlídku. „Všechno, co svítí, je dnes otevřené,“ dodal Eduard Valeš.Pro Deník uvedl, že zpravidla se prohlídky končí v kapli ale letos, kdy je zámek po dlouhé době otevřen udělali změnu.

„Je škoda, že nesmí být hromadné prohlídky. Trochu jsem s nimi počítal, protože se mělo povídat o baronce Wagnerové z Wagensfeldu. S doktorem Zezulčíkem jsme o ní odhalili zajímavá zjištění. Jednak, že byla docela tajemná žena, jejíž sestra žila v Novém Jičíně. Zároveň byla obrovská donátorka – sponzorovala osiřelé děti a různé veterány a další,“ uvedl Eduard Valeš.V kapli sv. Hyacinta si mohli návštěvníci pohovořit s vojenským kaplanem Pelzem, osobním zpovědníkem barona Sedlnitzkého, majitele zámku.

Na dotaz Deníku, zda měl baron Sedlnitzký nějaké hříchy, odpověděl jednoznačně. „V žádném případě! Byl jsem skoro bez práce.“Ve druhém patře zámku si návštěvníci, kterých utěšeně přibývalo, mohli prohlédnout také renovovanou expozici věnovanou přírodě a myslivosti. Její autor Zdeněk Pilich každého rád provedl.

Povídání s baronem Hugem

„Máme tady hodně ptactva. Všechno je popsané, ve čtvrtek tady přijdou děti ze školky, takže se mohou podívat třeba na to, jak vypadá hnízdečko. Povíme jim, jaké mají dávat ptáčkům krmivo a další zajímavosti,“ nastínil Zdeněk Pilich a dodal, že na výstavě je možno vidět i další exempláře zvířat, kůže, paroží, druhy dřeva, škůdce, herbáře, myslivecké potřeby i suvenýry a mnoho dalšího.

V jedné z dalších místností si návštěvníci mohli povykládat také s kapellmeistrem rakouské polní hudby nebo s baronem Hugem Sedlnitzkým, oba, podobně jako další historické postavy, ztvárnili členové místního ochotnického divadla.Bílovecký zámek bude oficiálně otevřen 12. června, kdy budou moci jeho návštěvníci zhlédnout také novou galerii s obrazy Rossany de Montfort.