Pomáhají horníkům opouštějícím OKD novou práci. Jaké mají chlapi z podzemí představy o svém budoucím zaměstnání a je o ně vůbec někde zájem? Na to vše odpovídá Markéta Klopcová, šéfka programu Nová šichta, který lidem odcházejícím OKD nabízí pomocnou ruku při hledání nového profesního uplatnění.

O jaké profese mají lidé opouštějící OKD nejčastěji zájem?

Každý uchazeč o novou práci má individuální představu o nové práci. Někteří chtějí pokračovat ve své profesi a někteří naopak chtějí změnit obor nebo i začít v malém podnikat. Takových případů je ale minimum. Většinou OKD opouští lidé z dělnických profesí a chtějí pokračovat například v práci elektrikáře nebo zámečníka. O tyto pozice je koneckonců i největší poptávka ze strany firem, které spolupracují s Novou šichtou. Ale jak už jsem řekla na začátku, vše je individuální, stejně tak naše pomoc. Každému se snažíme najít práci podle jejich konkrétních požadavků.

Kolik lidí už našlo novou práci a nastoupilo a kolik jich absolvuje rekvalifikaci?

V současné době evidujeme už desítky lidí, kteří mají podepsané nové pracovní smlouvy nebo jsou pozvání na pracovní pohovor. U těchto lidí čekáme na zpětnou vazbu, zda nabídku přijmou, nebo budou pokračovat s Novou šichtou hledat dále. Pokud jde o rekvalifikace, tak jejich realizaci mají na starosti pracovníci úřadu práce, kteří působí také přímo na šachtách. Na toto tedy nemohu podat adekvátní odpověď. Za Novou šichtu máme pouze obecně přehled o možnostech souvisejících s rekvalifikacemi, nicméně ze zkušeností vyplývá, že je zde velký zájem o rekvalifikace na profesionálního řidiče, řidiče vysokozdvižných vozíků nebo také svářeče.

Pro kterou věkovou skupinu lidí, která opustili OKD, je nejtěžší najít práci?

Někteří naši zaměstnanci nastoupili do OKD hned po dokončení školy a strávili ve firmě celý pracovní život. U někoho to je i více než 30 let. A není vždy jednoduché po takové době čelit změnách. Jakmile se ale náš klient rozhodne a má zájem nové uplatnění najít, tak se snažíme udělat maximum, abychom mu dané uplatnění našli. Pomáhá nám v tom také spolupráce s firmami, které projevují o naše odcházející zaměstnance zájem. Jsou mezi nimi i takoví, kteří již zkušenost s bývalými zaměstnanci OKD mají, pochvalují si jejich šikovnost. Ale důležitá je samozřejmě motivace a chuť samotného zaměstnance.

Kolik lidí už si přes Novou šichtu sehnalo nové zaměstnání?

Konkrétní čísla lidí, kteří novou práci už našli, se opravdu každý den mění, a to pozitivním směrem. A tak to platí i obráceně o firmách, které mají zájem o naše zaměstnance. Lidí, kteří našli nové uplatnění, jsou desítky a firem, které mají zájem o spolupráci s námi je už stovka. Aktuálně teď s Novou šichtou navázalo kontakt více než 600 našich zaměstnanců, s každým řešíme jeho situaci na osobních schůzkách. Ačkoli je ztráta zaměstnání značnou zátěží, schůzky probíhají v přátelské atmosféře a ze strany našich odcházejících zaměstnanců lze vycítit velké odhodlání a úsilí novou práci získat.

Stává se, že jsou bývalí zaměstnanci OKD nějak zdravotně limitováni a nemohou se ucházet o práci, kterou by chtěli?

V rámci osobních setkání občas zdravotní omezení samozřejmě řešíme. Každý však svá omezení zná a přichází již rozhodnutý pro určitou pozici, nebo společnými silami přemýšlíme nad jinou vhodnou oblastí práce. Důležitou roli zde určitě plní rekvalifikační kurzy a poradenství ze strany úřadu práce.