Dnes ovšem platí Životice za lukrativní adresu, což vám dojde při procházce či projížďce ulicemi, kde narazíte na mnoho krásných rodinných domů a sídel. Ale není to jen lokalita Osinky, těch moc hezkých míst je v Životicích spousta.

„Žiju tady od dětství a nic mi tu nechybí,“ říká mi prodavačka z jediné prodejny potravin, která stojí u kruhové objezdu, odkud vedou cesty dolů do Havířova, naproti do Bludovic a na druhou stranu do Těrlicka.

V této části Životic se evidentně mohutně stavělo za minulého režimu, což lze poznat podle spousty řadových domů a rodinných vilek ze 70. a 80. let. Životice nejsou typizovaná vesnice s náměstíčkem či návsí. Mají tam dvě hospody, hasičskou zbrojnici, školku, školu, ale též tenisové kurty a nově i krytou halu. Pomyslné centrum a zároveň hranici půlící obec na dvě části však tvoří silnice vedoucí z vrcholu Bludovického kopce směrem k Pacalůvce, okrajové části Životic, která sice ještě patří k Havířovu, ale leží na hranici s Těrlickem a Albrechticemi.

K Havířovu byla obec připojena před více než 60 lety a dnes platí za velmi lukrativní adresu. Havířovský primátor Josef Bělica říká, že podle něj nejen Životice, ale celý Havířov je dobré místo pro život. „za poslední tři roky město v Životicích investovalo přes 22 milionů korun,“ říká. Více o Životicích v rozhovoru s primátörem Josefem Bělicou, čtěte ZDE.

Primátor Havířova Josef Bělica.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Nová silnice je velké téma

A za pár let se možná ocitne úplně odtržená od Životic, potažmo Havířova. To v případě, že se uskuteční plán Ředitelství silnic a dálnic a mimo jiné skrze životickou část Osinky povede nová silnice, která bude součástí obchvatu Havířova.

Právě plánovaná stavba obchvatu je v Životicích v posledních měsících tématem číslo jedna. Přípravy stavby totiž nabraly na obrátkách, dokonce se už po diskuzích s místními lehce upravovala trasa. Vznik nové silnice nicméně ovlivní život obyvatel právě nejvíc v části Osinky, jimž půjde silnice pod domy. A taky zlikviduje část jablečných plantáží Sadů Životice, protože půjde přes jejich pozemky.

Celý tento projekt se řadě místních nelíbí. „Já osobně jsem pro obchvat, ale takový, který jde mimo obec a tento nejde. Navíc je tento záměr starý 30 let, nemá velký význam pro vnitřní dopravu v Havířově a velmi negativně ovlivní život nás na Osinkách. Tvrdíme, že obchvat by se dal vést po stávajících komunikacích,“ říká David Kolarczyk, který si v Životicích postavil dům.

Jinak je v Životicích naprosto spokojený a jediné, co tuto pohodu může zkazit, je prý právě obchvat. I proto zve na červnové setkání občanů ohledně obchvatu, kde mají být i zástupci Ředitelství silnic a dálnic.

Řekne-li se Životice, mnozí si vybaví tamní sady jabloní. Jablka se v této okrajové části Havířova pěstují už desítky let, momentálně na více než 6o hektarech. Před pár lety došlo ve firmě ke generační výměně a dlouholetého ředitele, potažmo zakladatele firmy Dušana Kokošku nahradil od 1. ledna 2017 Jiří Dulava. Více o sadech a jejich současnosti čtěte ZDE.

Samosběr jablek v sadech Životice, 10. října 2020 v Havířově-Životicích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Tenisový areál na kopci

Do Životic se ale jezdí také hrát tenis. Od roku 2010 se píše historie areál Tenis Hill, kde je několik kurtů, nafukovací haly a nově dokonce hala krytá, která se v minulých dnech kolaudovala. „Nová krytá hala se stavěla proto, že když na léto sundáme nafukovačky a je deštivé počasí, nemáme kde hrát,“ říká předseda klubu Jiří Wawrzyczek.

Připomíná že tento areál je druhý největší v Havířově a v klubu mají všechny věkové kategorie. Dospělí členové Tenis Hill hrají dokonce druhou ligu. Nová hala, malá tělocvična a ubytovací kapacity vylepší zázemí klubu.

ROZHOVOR

Šikanu či záškoláctví u nás neznáme, říká ředitelka Základní a mateřské školy Zelená Blanka Helštýnová

Základní škola v Životicích je sice malotřídní, ale o děti nemá nouzi. „Máme tu rodinné prostředí. Výchovné problémy typu šikana nebo záškoláctví neznáme,“ říká ředitelka Základní a mateřské školy Zelená Blanka Helštýnová .

Jaké poznatky jste si odnesli z období distanční výuky, Našla byste na formátu distanční výuky i něco pozitivního?

Před březnem 2020 bych řekla, že distanční výuka patří do nějaké sci-fi literatury. Dnes je distanční výuka součástí vzdělávání a nebojím se říci, že se stala novou formou vzdělávání. U nás si žáci i učitelé velmi rychle tuto formu vzdělávání osvojili. Naší výhodou byla stoprocentní účast žáků na distanční výuce, díky níž také žáci získali větší samostatnost, naučili se pracovat s dokumenty, rozvinuli své digitální dovednosti. I pro nás pedagogy to nebyla jednoduchá situace, museli jsme si rychle osvojit tento způsob výuky. Učitelé projevili svou kreativitu, připravovali si pro žáky velmi zajímavé hodiny.

Škola ve Životicích je pouze pro první stupeň. Stačí kapacita školy současným potřebám?

Dnes má škola v Havířově-Životicích čtyři třídy s pěti ročníky. Stále jsme malotřídní školou. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí propojenou s počítačem, máme malou počítačovou učebnu, která se již stává nedostatečnou pro daný počet žáků ve třídách. Co nám chybí, je pořádná tělocvična. Ve spolupráci s magistrátem se proto zpracovává projekt na výstavbu nové tělocvičny. Ve svém vybavení jsme však určitě srovnatelní s kteroukoliv základní školou. O naší malou školu je u rodičů velký zájem pro rodinné prostředí a individuální přistup k žákům.

Je podle Vás rozdíl mezi školou ve městě a mimo město? Myšleno např. proto, že škola na periferii nabízí klidnější, až domácké prostředí bez negativních vlivů města?

Rozdíl určitě je v přístupu ke vzdělávání, k žákům i rodičům. U nás žáci ztrácí anonymitu. Žáky známe už od mateřské školky, jelikož součástí naší školy je i mateřská škola. Pořádáme společné akce pro rodiče a děti. Protože se nacházíme na periferii, která opravdu nabízí klidnější prostředí, jsme zapojeni do programu Ekoškoly v ČR, kde jsme získaly již několik titulů a ocenění. Nemáme výchovné problémy typu šikana nebo záškoláctví. Všechny výchovné problémy jsou podchyceny a řešeny s rodiči hned na začátku.

Zámek, kde se dodnes bydlí

Málo se to ví, ale v Životicích se dochoval zámek z 2. poloviny 16. století. Venkovské šlechtické sídlo najdete ho u vjezdu do areálu Sadů Životice. Historicky i architektonicky je nejcennější vchod, umístěný v ose průčelí hladké fasády o sedmi okenních osách s jednoduchým kamenným renesančním portálem. V zámku se nejdříve nacházelo muzeum boje proti fašismu a kanceláře statku. Počátkem 80. let se stal útočištěm pro kapely, které ne úplně pochlebovaly tehdejšímu režimu, například havířovský Masomlejn. Muzeum bylo v roce 1984 přesunuto do nové budovy a dnes je zámek v soukromých rukou. Objekt je stále kulturní památkou a v minulosti se několikrát objevil inzerát na jeho prodej.

Životice v datech

První písemná zmínka: 1450

Počet obyvatel: 1331



Významné osobnosti:

Heinrich Georg Anton (1831 – 1910), zemský a komunální politik, statkář



Zajímavosti:

O Životické tragédii toho bylo mnoho napsáno, zajisté však tato událost patří k nejtragičtějším na území Havířovska. V roce 1944 zde proti obyvatelům obce Životice proběhly odvetné akce nacistických bezpečnostních složek. Příčinou byla přestřelka mezi partyzány a gestapem v životické hospodě Isidora Mokrosze, o dva dny později, 6. srpna 1944 bylo dohromady zastřeleno 36 lidí z Životic, Horní a Dolní Suché a Horního Těrlicka. Jednalo se o 28 Poláků a 8 Čechů. Nad jejich hrobkou je dodnes mohyla připomínající oběti tragédie.

Tip na výlet

Samosběr a podniková prodejna jablek

Desítky odrůd krásných jablíček nabízejí Sady Životice. Přímo v sadech je na podzim možnost samosběru, podniková prodejna je pak otevřena od pondělí do pátku od 6.30 do 14.30 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin. Parkování je zde dostupné přímo u sadů, v areálu společnosti. Více informací o dostupných odrůdách jablek a aktualitách naleznete na webu www.sadyzivotice.cz.