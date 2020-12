Ten ubezpečil přítomné, že práce na přípravě pokračují zatím přesně podle plánu a není ani den zpoždění. „V poslední listopadový den město převzalo dokumentaci na celou realizaci mateřské školy, s tím že etapa týkající se demolice stávající mateřské školky už byla předaná asi pře dvěma měsíci,“ uvedl Petr Ertelt a dodal, že vyhodnotili, že vyhodnotili situaci a dospěli k názoru že stavbu nejde realizovat najednou, proto ji rozdělili na tři etapy.

Demolice, nebo jiné řešení?

„První etapa se týká prostoru včetně parkoviště, kdy postavíme novou školku, zkolaudujeme, potom můžeme přestěhovat děti ze starého objektu. Až bude školka přestěhovaná do nových prostor, můžeme se bavit o tom, jak pokračovat dál. Ale další etapy nejsou předmětem tohoto zastupitelstva,“ upozornil starosta a upřesnil, že pokud vše půjde podle podle plánu, školka by měla být zkolaudovaná na konci roku 2022, což znamená, že o tom, co bude dál, již bude rozhodovat zastupitelstvo v úplně jiném složení.

„Takže, zda přistoupit k demolici nebo k dalšímu využití staré budovy, nám vůbec nepřísluší, protože to časově toto zastupitelstvo nemůže rozhodnout,“ dodal Petr Ertelt.

Předběžný rozpočet na první etapu je 66 milionů korun bez DPH, tedy s DPH asi 79 a něco. „Bude to cena včetně parkoviště. V první etapě bude realizované nějaké provizorní dětské hřiště s herními prvky. V ceně jsou i veškeré inženýrské sítě a přeložky, součástí bude kuchyň zhruba na tři sta jídel, která bude vařit pouze pro školky. “ doplnil Petr Ertelt.

Město má rovněž samostatný projekt na demolici staré budovy školky, pokud k ní dojde, bude ještě samostatný projekt na území, kde bude dětské hřiště a případné další parkoviště. Starosta připomněl, že všechny zakázky nakonec soutěžili s nižšími částkami, než byly projektové, a tudíž doufá, že se i tentokrát při soutěži dostanou pod projektovanou částku.

O celkové rekonstrukci stávající Mateřské školy U Sýpky či její demolici a stavbě nové školky se ve Fulneku jedná již déle než šest let. Při plánování rekonstrukce této centrální školky se totiž zjistilo, že stavba je také z boletických panelů obsahujících nebezpečný azbest.