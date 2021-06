Nová víkendová linka autobusu. Z Kopřivnice na Hukvaldy za pár minut

Od poloviny června je čerstvě v provozu nová autobusová linka na trase Kopřivnice-Hukvaldy. Jezdit bude každou sobotu a neděli třikrát denně. Z Kopřivnice doveze cestující do Hukvald do patnácti minut. V provozu bude až do 24. října, tedy po celou dobu turistické sezóny na hradě Hukvaldy.

Hrad Hukvaldy. | Foto: Miroslav Slaný

„Hukvaldy nejsou zrovna ideálně spojeny s okolními městy a obcemi pravidelnou autobusovou dopravou pro potřeby turistů. Proto zavádíme novou sezónní linku na trase z Kopřivnice do Hukvald. Věříme, že přispěje k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji," sdělil oblastní ředitel Z-Group bus, divize Morava Jan Širc. Obyvatelé kraje i turisté přijíždějící z celé republiky tak mohou nyní po celou sezónu každý víkend pohodlně autobusem vyrazit na výlet na největší hradní zříceninu na Moravě. Hrad Hukvaldy leží na kopci nad stejnojmennou obcí, uprostřed obory plné daňků a muflonů. Z jeho věže je krásná vyhlídka do malebné krajiny a širokého okolí, na hřebeny Beskyd, na městečko Kopřivnici, na Příbor a přes Fryčovice až k Ostravě. Během sezóny je hrad dějištěm mnoha akcí jako jsou lidová řemesla, tematické dílny, svatojánská noc, veselá pouť, dravci a sokolníci, hledání pokladu, vystoupení šermířů, dobývání hradu Hukvaldy, vinobraní, Ondřejská pouť a další. Hrad není ale jediným lákadlem. Obec Hukvaldy je totiž zároveň rodištěm světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Kromě prohlídky hradu a obory mohou výletníci navštívit i rodný dům Leoše Janáčka, památník lišky Bystroušky nebo památník skladatele v Podboří.





V hradním areálu a v hukvaldské oboře se také každoročně počátkem léta odehrává Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Letošní hukvaldské festivalové letní víkendy startují v sobotu 19.6. Během následujících letních červnových víkendů ožije hukvaldská obora pestrým festivalovým programem. Kromě vystoupení zpěvačky Ivy Bittové jsou zde připraveny tvořivé dílny pro děti, opereta nebo balet. Vše vyvrcholí závěrečným koncertem pod širým nebem, na kterém vystoupí známá sopranistka Kateřina Kněžíková. Společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava pod vedením dirigenta Roberta Jindry zazní karnevalové melodie francouzských a českých klasiků. Program dvou posledních červnových víkendů festivalu je dramaturgicky přizpůsoben rodinám s dětmi včetně zvýhodněného rodinného vstupného. Cena jízdného v nové autobusové lince z Kopřivnice do Hukvald je 25 korun. Na lince platí státní slevy pro děti, studenty a seniory. Linka navazuje v Kopřivnici na přípoje z/do Nového Jičína. Jízdní řád nové víkendové linky Kopřivnice-Hukvaldy je ke stažení ZDE.