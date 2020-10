„Aby to nedopadlo jako jinde v okolí, kde se teď pasou na suché zadržovací hrázi kozy,“ šklebí se pošťačka v obci Nové Heřmínovy.

Na dolním okraji stojí jen pár objektů – právě zde se nachází budoucí zátopa. Pamětníci to tady nazývají Na statku, byť v okolí silnice I/45 (tedy výpadovky Krnov-Bruntál) stojí a funguje pouze jediné hospodářství.

V čísle popisném 169 žije rodina bránící se výkupu domu i vystěhování. „Nezájem…" vzkazuje ze dveří majitelka. „Padejte si zpět do Ostravy!“ přidává syn a rezolutně za sebou práská dveřmi.

Novoheřmínovský starosta Ludvík Drobný se vzdorů sousedů moc nediví: „Za posledních deset let si vytrpěli svoje.“ Představitel obce s necelými třemi stovkami obyvatel by rád donutil stát k novému jednání o její potřebnosti!

Odmítá názory, že se musí stavět, když už příprava spolkla miliardu korun.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

„Stejně padne,“ předpovídají dělníci demoliční firmy budoucí osud hospodářství č.p. 169. Zmiňují „vyvlastnění“, k němuž nakonec na popud vodohospodářů z Povodí Odry může dojít.

Poslední pondělí v říjnu v zátopě každopádně sčítají objekty ke zbourání na prstech rukou. Nejvíce práce je prý čeká v areálu někdejšího autoservisu.

Domek stranou od cesty začínají likvidovat kolem sedmé ráno. Do obědové pauzy je z půlky stržený, dřevěné trámy hoří na hranici a suť se hromadí vedle.

„To je míchanice,“ konstatují dělníci ohledně složení objektu z různorodých stavebních materiálů. Vypadá to, že pamatuje časy, kdy tuto vesnici nazývali sudeťáci Neu Erbersdorf.

Právě na zvonici zřízenou německými obyvateli v roce 1928 nesmí demoliční četa sáhnout. „Suplovala na dolním konci rozhlas, tehdy se všechno zvonilo, od poplachu po umíráček,“ popisuje starosta. Očividně rád, že u budovy s věžičkou i křížem (naposledy sloužící asi za sklad malířů) zůstává cedule upozorňující na majetek obce.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Naopak chráněný je polozapuštěný, nenápadný sklípek u silnice I/45.

„Drobná hospodářská stavba z 19. století z lomového kamene krytá sedlovou střechou s břidlicovou krytinou,“ uvádí k ní seznam kulturních památek. Starosta říká, že když bude přehrada, musí se řešit i přestěhování sklípku.

VIZUALIZACE PŘEHRADY:

K TÉMATU

Vodní nádrž Nové Heřmínovy

Třiadvacet let plánování, proinvestovaná miliarda korun a bourání pětapadesáti budov. „Prostě beranidlo na státní rozpočet! Není tu vidět žádný výsledek,“ tvrdí Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky. Pořád je podle něj dost času odvolat neschopné úředníky, stavbu přehrady zastavit, místo ní zřídit například suchý poldr a v obcích odsazené hráze…



Ochránci přírody – a vedení Nových Heřmínov jim přitakává – mimoto silně pochybují, že by plánované vodní dílo dokázalo „příznivě ovlivnit průběh povodní“. Prý i takové, jako byla tento měsíc po vydatných deštích.



Státní podnik Povodí Odry však považuje novoheřmínovskou přehradu za „hlavní prvek komplexu protipovodňových opatření na horní Opavě“. Na svém webu uvádí, že ještě miliardu spolyká.



„Právě probíhá další etapa odstraňování objektu z budoucí zátopy. Aktuálně máme vykoupeno 98,8 procent nemovitostí včetně pozemků. Náklady na demolice dosud dosáhly čtyřiceti milionů korun,“ sděluje jeho mluvčí Šárka Vlčková. Bourat se má do konce listopadu, zbude tady třináct objektů, které se mají řešit v dalších letech. Přehrada nemá být suchým poldrem, hodlají ji normálně napustit vodou.