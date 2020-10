Pavilon se stavěl unikátní metodou z jednotlivých, předem přesně modifikovaných, kontejnerů. Ty na betonové základy a pak na sebe skládal speciální jeřáb, který unese až 500 tun nákladu. Na každém patře je usazeno 24 modulů. Ty váží od 7 do 12 tun. Samotná montáž trvala 9 dní.

Podívejte se na video z kontejnerové stavby

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

V nových prostorách najdou pacienti několik ambulancí a také lůžkové ortopedické oddělení. Nový pavilon spojí s hlavní budovou chodby v přízemí a ve druhém patře.

„V prvním podlaží budou nové ortopedické a spondylochirurgické ambulance, a také anesteziologická ambulance, aby pacienti nemuseli putovat po celé nemocnici. Druhé podlaží bude navazovat na operační sál číslo 3, po operacích tak pacienti budou přímo převáženi na nové oddělení, kde bude třicetilůžková stanice ošetřovatelských a lůžek následné péče" přiblížil investici ředitel KHN Tomáš Canibal.

Stavba má být hotova v listopadu a provoz by v novém pavilonu rádi zahájili na přelomu roku. Vedení nemocnice se pro stavbu nového pavilonu rozhodlo z několika důvodů. Máme dostatečný tým lékařů na to, abychom zvládli větší operativu, máme dostatečné kapacity operačních sálů, ale neměli jsme dostatečné kapacity lůžkové. Jednak lůžek JIP, ale také standardních lůžek. Navíc jsme se chtěli rozšířit v oblasti následné péče, myslíme si, že je to oblast, která není dostatečně dimenzovaná v počtu lůžek v tomto regionu a jak nám stárne populace, bude potřeba těch lůžek více a více,“ dodal ředitel nemocnice.

Personálně je nemocnice na rozšíření kapacity připravena, tým se rozrostl o lékaře a sestry, kteří pracovali ve zrušené orlovské ortopedii.