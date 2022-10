Připravovaný obchvat přinese i pozitivum v zájmu lidí o bydlení v Mošnově. „Už teď máme žádosti od lidí, že by si chtěli postavit směrem na Příbor rodinné domy, takže obchvat bude velkým přínosem,“ pokračoval starosta Mošnova a zmínil, že všechno ale mohlo být oproti plánované realizaci úplně jinak. O obchvatu se podle něj v Mošnově hovoří už bezmála dvacet let. On nastoupil do vedení obce jako místostarosta v roce 2013.

Řidič, který zavinil vážnou nehodu se zraněnými u Mošnova, byl podnapilý

„Bývalý starosta už to měl připravené. Jenže to bylo připravené tak, že občané s tím nesouhlasili. Byla to akce za sedm set milionů korun. Přes Mošnov se měl klenout velký most, který prakticky zasahoval až k mostu u řeky a měl tak tu dopravu přemostit. Takže ten most by se stal dominantou obce a my jsme byli proti tomu. V následujícím volebním období jsem se stal starostou a s náměstkem ministra dopravy jsme se domluvili, že to změníme. To se podařilo, a je to tak, jak jsme to chtěli. Budou tady tři kruhové objezdy, díky kterým se občané budou moci dostat snadno na Příbor, na Ostravu nebo do průmyslové zóny,“ dodal Radomil Bodzsar, jenž později v oficiálním projevu uvedl, že obcí projede denně v průměru okolo sedmi tisíc automobilů.

Přitažlivější okolí Pusteven? Architektonický skvost v Beskydech čeká proměna

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl krátce před slavnostním zahájením řekl, že stavbu obchvatu Mošnova se podařilo zahájit zhruba za pět let příprav. „Což oproti jiným stavbám v České republice je obrovský úspěch. Jsem rád, že tímto nejenže vytáhneme dopravu z obce Mošnov, ale že napojíme i to velmi krásné letiště,“ uvedl Radek Mátl s tím, že stavba naváže na silniční úsek mezi Příborem a Skotnicí, který byl zprovozněný před dvěma roky.

Obchvat Mošnova má být dlouhý 3333 metrů, cena stavby podle smlouvy má být 369 milionů korun bez DPH. Předpokládané zprovoznění stavby, na níž má být celkově 61 stavebních objektů, je v roce 2024. (ipa)