„Rozsudek nabyde právní moci ve chvíli, kdy bude doručeno jeho písemné vyhotovení účastníkům řízení,“ řekla tehdy Deníku mluvčí Krajského soudu Ostrava Klára Krystynová. Jenže majitel obory, společnost Opavská lesní a.s., nechává bránu dál zamčenou.

Předmětem sporu je dva a půl kilometru dlouhý úsek vedoucí oborou.

Oficiální cyklostezka i průchod tady existovaly dlouho před vznikem obory. Před deseti lety se ale musela cyklostezka přesunout na levý břeh, jedním z iniciátorů byla i Opavská lesní a.s. Značená trasa po levé straně ze Žimrovic do Podhradí je delší a v některých místech náročná a nebezpečná, hlavně pro děti a starší návštěvníky. Proto lidé využívali cestu oborou.

Od půlky loňského roku měli utrum. Majitel se totiž loni na jaře obrátil na Městský úřad ve Vítkově s tím, aby se zavedl úplný zákaz vstupu, protože zde probíhají komerční lovy a má docházet k rušení zvěře. Tento argument úřad přijal a vydal obecné opatření o celoroční „stopce“.

Proč kraj změnil názor?

Mimo jiné se opíral o rozhodnutí krajského úřadu, který loni v únoru s kompletním zavřením souhlasil. Paradoxně to byl ale právě krajský úřad, který v roce 2009 při překládání cyklostezky konstatoval, že nebude usilovat o ustanovení zákazu vjezdu kol v původní trase ani neomezí vstup do přírodních rezervací v rozsahu jeho působnosti. Oba dokumenty má Deník k dispozici. Proč je tedy nyní vše jinak? „Krajský úřad rozhodoval v přezkumném řízení a změnil podkladové závazné stanovisko orgánu ochrany přírody MěÚ Vítkov, na souhlasné. To proto, že bylo nezákonné,“ sdělila nám mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Zásah do svobody občanů

Města Vítkov, Hradec nad Moravicí a městys Březová podaly žalobu k ostravskému soudu, vítkovská radnice tak žalovala vlastní úřad. A soud rozhodl, že se má obora otevřít. V rozsudku mimo jiné stojí, že nelze kvůli klidu zvěře zavřít oboru celoročně, protože jinak by nemohli lidé vůbec chodit do lesů a v podstatě ani jezdit po silnicích, na nichž se divoká zvěř také hojně vyskytuje. Hovoří se i o jiných oborách, které jsou normálně otevřené. Uzavření by byl navíc podle soudu i nepřiměřený zásah do Listiny základních práv a svobod občanů.

Opavská lesní a.s. nicméně podala proti verdiktu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Na dotaz, jestli aktuálně nejedná protiprávně, když oboru nechce otevřít, společnost neodpověděla.

„Krajský soud sice zrušil opatření obecné povahy o zákazu vstupu, nicméně výslovně konstatoval, že nelze rozumně požadovat po vlastnících pozemků, uživateli obory či uživateli honitby, aby plnil podmínku zachování přístupnosti pro cyklostezku, která oborou již neprochází. Stejně tak soud zcela správně uvádí, že oborou nevede ani turistická trasa, a proto není dán důvod zachovávat přístupnost do obory vůbec. S těmito názory soudu se ztotožňujeme. Do rozhodnutí o kasační stížnosti se k věci nebudeme více vyjadřovat,“ uvedl pro Deník správní náměstek Opavské lesní a.s. Tomáš Bittner.

Bude další soud?

Starosta Vítkova Pavel Smolka už rozjel další akci ve snaze oboru zpřístupnit. Z právní kanceláře se nyní čeká na informace, jaké kroky by se měly učinit, pokud by se k soudu dával podnět k výkonu rozhodnutí. „Prověřujeme to. Až budeme vědět blíže, dohodneme se, zda podnět podáme nebo ne. Já osobně bych to udělal,“ říká Pavel Smolka.

Dění kolem obory Jelenice nadále sledujeme.

V obře se chová především daněk skvrnitý, ale i jelen lesní, jelen Sika, muflon či prase divoké.