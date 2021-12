Za akcí, která měla svou premiéru loni, stojí manželé Dagmar a Pavel Jurákovi, provozovatelé Vánoční chalupy, spolupořadatelem je město Štramberk.

Vánoční chalupa stojí pod náměstím a je v ní možno celoročně koupit vánoční ozdoby a další věci, které k Vánocům patří. V podkroví chalupy pak jsou po celý k vidění různé betlémy.Dagmar Juráková říká, že důvod, proč se rozhodli pro výstavu betlémů za okny byl prostý.

Vtipné nápisy a cedulky? Na Novojičínsku jich najdete spousty, podívejte

„Město přišlo o výstavní prostory, které mělo v dnešním muzeu Šipka. Tam se dříve každý rok konala výstava betlémů, a tak ji nebylo kde dělat. Loni v lednu nás napadlo, že když to není kde vystavovat, tak bychom to mohli dát za okno nebo do výlohy nějakého obchodu,“ začíná vyprávění Dagmar Juráková.

Ještě na zimní dovolené si s manželem vytipovali, kde by to možná šlo uskutečnit a s nápadem zašli za vedoucí odboru kultury štramberského městského úřadu Barborou Valnou.

„No, a v březnu přišel lockdown. Tak se to připravilo a vlastně se to takto hodilo už loni a hodí se to tak udělat i teď,“ pokračuje Dagmar Juráková.Některé vystavené betlémy poskytli manželé Jurákovi, jiné patří přímo majitelům nemovitostí, kde jsou vystavené.

Ve Štramberku to ještě stihli a lidé si užili rozsvícení stromku, podívejte

„Letos máme těch betlémů více než loni. V průvodci, který si návštěvníci Štramberku mohou vyzvednout u muzea na náměstí, je třiatřicet míst, ale mnoho lidí, kteří v seznamu nejsou, vystavuje za okny své betlémy rovněž. Takže je jich daleko více než v tom průvodci s mapkou,“ podotýká Dagmar Juráková a dodává, že v některých nemovitostech je také možno vidět více než jen jeden betlém.

Návštěvník, který se rozhodne absolvovat trasu po betlémech, se, zejména v podvečer, kdy se vše rozsvítí a rozzáří, určitě nebude nudit. Uvidí betlémy papírové, dřevěné, kovové, mechanické, naše prvorepublikové i z ciziny, výběr je ale mnohem širší.

Kdo bude mít zájem, může se zúčastnit, některé z komentovaných prohlídek, které jsou v pátky 3., 10. a 17. prosince, vždy od 16 hodin. Začíná se u betlému číslo 1, jenž je v kapličce v Národním sadu. Betlémy za okny a výklady budou k vidění do 2. února 2022.