"Velké Pardubické 2018 vděčíme za to, že Dvorce každý zná a spousta mladých se tady točí kolem koní a jezdectví," poznamenal Božovský k fotografii na chodbách obecního úřadu Dvorce.

Snímek vznikl krátce před tím, než se tito borci ze Dvorců zapsali mezi vítěze Velké Pardubické. “Pro nás je to obrovská pocta, že doktor Charvát si vybral Dvorce k tomu, aby se tady trénovali jeho koně. Tak jako je fenoménem Světlé Hory už navždy kůň Železník, pro naší obec je hrdinou Tzigane,” říká s hrdostí Jan Božovský, starosta Dvorců. Kromě žokeje Faltejska a majitele Charváta má obrovskou zásluhu na historickém úspěchu také trenér Pavel Tůma.

