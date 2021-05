Na počátku stála myšlenka místostarostky Trojanovic Ivany Vrtalové, že by bylo pěkné mít po Trojanovicích nějak ztvárněné ovce.

„Vyzvala jsme proto pana sochaře Pavla Cupáka, se kterým už obec spolupracovala, aby se pokusil nějak tu mou vizi uchopit. A že by mohl začít na nové návsi, kterou děláme. On k těm ovečkám přidal Valacha, a tak jak to ztvárnil, tak to zastupitelstvo schválilo,“ sdělila pro Deník Ivan Vrtalová s tím, že sousoší, které bude stát na návsi nedaleko prodejny Hruška má připomínat, že Trojanovice byly historicky pasekářskou vesnicí.

Pavel Cupák v uplynulých dnech dokončil základ sochy Valacha. „Uvnitř je železná konstrukce, na ní je polystyrén, na tom je rabicové pletivo a na něm je hlína, to proto, aby mi to nesjelo,“ uvedl Pavel Cupák, přičemž trojúhelníkovou škrabkou na okna automobilu dotvářel na soše vroubky.

Pavel Cupák ve svém ateliéru ART Duckart pokračuje v práci na soše Valacha, 30. dubna 2021 v Trojanovicích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Ta struktura má připomínat beskydské kopce. Stejná bude i na těch ovcích, což bude připomínat vlnu. Půjde to dobře k sobě,“ poznamenal Pavel Cupák a dodal, že nyní jsou na řadě formíři, kteří odlijí formu a v dílně u Nové Paky sochu dokončí. Podobně se pak bude dít i se sochami oveček.

Socha Valacha vyjadřuje sochařův pocit z Vlašska. „Že ten Valach je nad horama. Proto je to dělané tak veliké, aby se tím dalo projít, je to jako jako brána. A ovce budou jako sedačky. Je to dělané tak, aby to bylo interaktivní,“ dodal Pavle Cupák s tím, že bronz na sochu Valacha bude vážit asi 700 kilogramů, uvnitř bude kovová kostra, která bude ukotvená do betonu.

Socha Valacha se soškami ovci by měla nejpozději do konce letošního roku ozdobit Trojanovice.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Socha Vlacha v této podobě bude jediná v Evropě, takovou podmínku si dalo zastupitelstvo obce Trojanovice. Běžně je možné udělat několik kopií, což v tomto případě nepůjde.

Pro Pavla Cupáka byla tvorba sochy výzvou, kterou rád přijal. Musel kvůli ní upravit ateliér, ale ani tak nebylo vše dokonalé. „Bylo hodně těžké udržet si na tak malém prostoru odstup. Potřeboval bych to vidět tak z deseti metrů. To vypadá úplně jinak. Většinou se totiž na to nikdo nebude dívat z takové blízky,“ uzavřel Pavel Cupák.