V soudní síni se tak opět sešli žena z obce z Novojičínska a obžalovaný dvaasedmdesátiletý muž, který bydlí nedaleko ní. Podle státního zástupce ji v zhruba dvouletém období častoval výrazy „Krávo pitomá!“, „Zlodějko!“, i mnohem horšími, přitom vstupoval na pozemky, které žena vlastní se svým mužem.

Okresní soud v Novém Jičíně muže odsoudil k úhrnnému trestu odnětí svobody v délce pěti měsíců s podmíněným odkladem v délce trvání 24 měsíců. Rovněž mu uložil omezení, aby se v uvedené dvouleté zkušební době zdržel neoprávněných zásahů do práv a právem chráněných zájmů poškozených. Proti rozsudku se ale muž odvolal ke krajskému soudu, který případ vrátil k opětovnému projednání.

Na jednání soudkyně nejprve chtěla, aby oba účastníci řízení, žena i obžalovaný, ukázali na katastrální mapě, kde mají své pozemky, což oba provedli. „Teď vám pustíme záznamy a vy nám sdělíte, kde se nacházíte,“ uvedla směrem k obžalovanému soudkyně. Nato se na monitoru počítače začaly objevovat záznamy z kamer, které poškození manželé umístili tak, aby monitorovaly dění na jejich pozemcích a okolo domu.

Při promítání prvního záznamu obžalovaný tvrdil, že je na svém pozemku a když soudkyně chtěla, aby jí na katastrální mapě ukázal, kde se nachází, řekl, že záznam na mapě nesouhlasí s tím, co má on. A ukázal soudkyni katastrální mapu, kterou si na jednání přinesl.

Při prohlížení dalších záznamů již obžalovaný souhlasil, že na záběrech je on, posléze ale argumentoval, že podle výpisu z katastru, který má on, pozemek, po kterém chodí, je součástí jiného pozemku s jiným číslem - pozemku, který mu patří.

Na dotaz soudkyně, zda je výpis z února 2020, který má ona k dispozici špatný, odvětil, že ano. „A proč katastrální mapy uvádí něco jiného?“, zeptala se soudkyně poté, co obžalovaný trval na tom, že předmětný pozemek, po němž se pohyboval, vůbec není v mapách zapsaný. „To se musíte zeptat někoho jiného. To neznamená, že na katastrálním úřadu je všechno v pořádku,“ odvětil obžalovaný a dodal, že i nové vytýčení, které pověření pracovníci prováděli před několika dny, není v pořádku. „Takže oni to minulý týden vytyčili, a je to špatně?“ reagovala soudkyně. „Je to špatně,“ řekl obžalovaný.

Soudkyně jednání odročila s tím, že učiní dotaz na katastrální úřad, zda v rozhodné době došlo k nějakému přečíslování pozemků. „Více dokazovat není třeba,“ uzavřela soudkyně.