Za sebou už má tuto „proceduru“ například ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert. „Pevně věřím, že vakcína výrazně pomůže nám všem v těžkém boji s onemocněním Covid-19, a proto bych rád všechny zaměstnance povzbudil a posílil tak jejich důvěru v očkování. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že zdraví našich zdravotníků i zaměstnanců je základem v poskytování kvalitní a plnohodnotné péče nemocnice,“ míní Karel Siebert, který chtěl jít příkladem a nechal se proto očkovat mezi prvními.

Do opavské nemocnice přišlo prvních 65 vakcín v pondělí 4. ledna, další dodávka je krajem slíbena na pondělí 11. ledna.

Očkování podporuje například i rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. „Očkovat se nechám pravděpodobně v průběhu letních či podzimních měsíců. Důvody jsou poměrně jednoduché, jsem totiž přesvědčen o tom, že v první fázi by, vzhledem k počtu dostupných dávek vakcíny, měli být očkování zejména ti, kdo stojí v první linii boje s covidem a společně s nimi i lidé, patřící do nejohroženějších skupin,“ míní.

Obavy jsou na místě a jsou přirozené

A jak nahlíží na možné nežádoucí účinky vakcíny? „Jako u každé „novinky“, tak i v tomto případě jsou samozřejmě obavy na místě a jsou lidem zcela přirozené. Na druhé straně ale musím říci, že dle mých informací nejsou příslušné vakcíny úplnou novinkou, ale jsou postaveny na vakcínách, které byly v minulosti testovány na jiných virech, patřících do skupiny virů SARS. Dá se tedy říci, že z tohoto úhlu pohledu se jako čistý laik domnívám, že vakcíny by měly být bezpečné. A pokud se nějaké nežádoucí účinky objeví, tak pouze v rozsahu, jež je běžný u jiných druhů očkování,“ dodává rektor.

Podobného názoru je například také opavský výtvarník Ondřej Kočár. „Očkovat se rozhodně nechám hned, jakmile to bude možné. Pokud vím, tak proti závažným nemocem, kterými jsou například neštovice, černý kašel nebo tuberkulóza, to pokaždé pomáhalo. Věřím, že to bude stejně účinné i proti koronaviru. Možné vedlejší účinky vakcíny sice nevylučuji, ale obavu z nich nemám, protože se mohou vyskytnout u každého očkování a já v tomto směru odborníkům věřím. Očkování proti covidu považuji za jediný způsob, kterým je možné tuto chorobu úspěšně potlačit na takovou míru, která nám umožní znovu žít plnohodnotně tak, jak jsme byli zvyklí,“ konstatuje.

Pro očkování je také sportovní ředitel a trenér BK Opava a asistent u reprezentace Petr Czudek.

„Jsem pro, protože současný stav nám výrazně komplikuje život. Momentálně jsme sevřeni v covidové kazajce a je třeba udělat něco pro to, aby mohlo přijít rozvolnění, očkování je jediným řešením. Vím, že se ohledně očkování šíří různé konspirační teorie. Do těla dostanete chemii, ale je to něco za něco. Osobně na očkování půjdu,“ říká Czudek.

Chtějí být vzorem

A na stejné straně barikády stojí také regionální političtí představitelé. „Co nejdříve to bude možné, se naočkovat nechám. Věřím, že očkování je způsob, jak pandemii porazit a žít opět normálním běžným životem. Z nežádoucích účinků obavy nemám. Vakcínu vyvíjely akreditované laboratoře, celý proces výroby a schválení a uvedení na trh je pod přísným režimem nejrůznějších kontrol. To bych se musel obávat všech léčiv, které na trhu jsou. Samozřejmě každý organismus reaguje individuálně a mohou nastat nežádoucí účinky nebo komplikace, ale toto se bohužel stát může,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Na vakcínu čeká už i starosta Bolatic a senátor Herbert Pavera. „Očkovat se nechám hned, jakmile přijdu na řadu. Pomůže to zastavit pandemii stejně, jako tomu bylo u pandemií jiných. A třeba tím i přesvědčím další lidi o nutnosti očkování. Obavy nemám. Kdyby byla vakcína špatná, tak by ji přece neschvalovaly všechny státy na světě,“ konstatuje.

Příkladem chce jít i starosta Budišova nad Budišovkou a krajský zastupitel Patrik Schramm. „Očkovat se nechám, ale až na mě přijde řada. Protože vzhledem k nynější situaci je to prostě třeba. Všichni chceme, aby ten koronablázinec skončil. V neposlední řadě chci jít občanům příkladem, nebudu je od očkování zrazovat. Nemám obavy, že by se mohlo objevit něco zásadního v souvislosti s nežádoucími účinky,“ říká.

K TÉMATU

Senioři na Opavsku se očkovat chtějí, kdy bude vakcína připravena, ale v domovech neví



Česká republika se podle představeného vládního schématu aktuálně nachází v první fázi očkování proti koronaviru. To znamená, že vakcínu dostanou například zdravotníci, od 15. ledna se má spustit registr pro osoby starší 80 let. A do této fáze spadá také očkování klientů a zaměstnanců domovů pro seniory. Podle námi oslovených zařízení na Opavsku je zájem velký. V Domově Bílá Opava i v Domově Vítkov už mají o počtech osob přesné údaje. „Zájem o očkování u nás výrazně převažuje,“ uvedl ředitel Domova Bílá Opava Michal Jiráska. Tuto informaci nám potvrdila i ředitelka vítkovského domova Hana Grodová.

Co však zatím zůstává neznámou, jsou údaje, kdy bude vakcína rozvážena a kdy vlastně samotné očkování začne. „Způsob distribuce vakcíny nám prozatím není znám,“ sdělila Hana Grodová. Vyčkat musí i ve zmíněném opavském domově pro seniory. „Informace o tom, kdy bude vakcína k dispozici a zda bude očkování probíhat najednou nebo po etapách, jsou zatím neucelené. Čekáme na další pokyny. Věříme, že potřebné informace se k nám dostanou včas,“ míní Michal Jiráska. Závěrem ještě dodejme, že obě zařízení jsou příspěvkovými organizacemi zřizovanými Moravskoslezským krajem.