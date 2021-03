Například v Opavě jich od 1. do 4. března naočkovali asi stovku. Nárok na vakcínu mají lidé od 55 let, zaměstnanci zajišťující provoz školek, speciálních škol, prvních a druhých tříd škol základních.

Nejen učitelé, ale třeba i vychovatelé v družině, uklízečky nebo školníci. A do třetice jsou to pracovníci, kterých se má týkat plánovaný návrat maturantů nebo deváťáků. Ostatní sice budou mít dál přednost před jinými povoláními, ale spadají až do druhé etapy. Takže například čtyřicetiletá učitelka páté třídy základní školy si na očkování ještě počká.

Na Základní škole Otické v Opavě projevilo zájem o vakcínu asi 60 až 70 procent těch, kteří se mohli registrovat.

„Špatně se odhaduje, zda se zaměstnanec chce nechat očkovat dobrovolně, nebo čeká, nebo to vyloženě odmítá. A mně jako řediteli nepřísluší, abych to nějakým způsobem od těch osob chtěl vědět,“ říká ředitel školy Arnošt Klein. Ten mimo jiné naráží i na rozdílnost v podávání informací.

„Podle mých informací prodělal-li člověk covid, tři měsíce by na očkování jít neměl. Ačkoli na stránkách Ministerstva zdravotnictví se píše opak. Včera jsem dostal informaci, neboť figuruji například v různých asociacích ředitelů a podobně, že zaměstnanci po prodělaném covidu jsou sice zavedeni do systému, ale jakmile přijdou na očkování, pošlou je domů,“ konstatuje.

Kdy se na řadu dostanou i zbývající učitelé, stát zatím neoznámil. Podle resortu zdravotnictví by to teoreticky mohlo být za dva až tři týdny.

Ve školských zařízeních, zřizovaných opavským magistrátem, zájem o vakcínu primárně nezjišťovali.

„Každopádně například v Zařízení školního stravování Opava je 114 zaměstnanců a zájem o očkování jich má přibližně 45 procent,“ uvedla vedoucí odboru školství Andrea Štenclová. Asi polovina zaměstnanců se pak podle ní nechá naočkovat třeba v Mateřské škole Sedmikrásky.