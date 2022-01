Konec dojíždění do Ostravy! V Hlučíně se otevírá nové odběrové centrum

Až dosud museli obyvatelé Hlučína a okolních obcí jezdit na PCR testy do Ostravy, kam to měli nejblíže, případně na jiná místa napříč okresem. To se od pondělí 17. ledna změní, protože v Hlučíně začne fungovat nové odběrové centrum, a to pod taktovkou ostravské CGB laboratoře.

Nová odběrová místnost v Hlučíně. | Foto: CGB laboratoř

PCR testy se budou v Hlučíně provádět v Hornické ulici 3, objednávat se sem může kdokoli, tedy například jak samoplátci, tak i osoby, které na test pošle lékař nebo hygienická stanice. Rezervace probíhá prostřednictvím systému Reservatic a již je spuštěna. Hlučínské odběrové místo bude otevřeno od pondělí do pátku od 7 do 11 hodin. Kauza Jelenice: Obora zůstává zavřená. Nic protiprávního neděláme, tvrdí majitel „V případě zhoršení epidemiologické situace jsme schopni tyto hodiny rozšířit až do 15 hodin, případně budeme fungovat i o víkendech v sobotu dopoledne,“ přibližuje obchodní ředitel CGB laboratoře Petr Srnec. ON-LINE k aktuální covidové situaci njadete zde O otevření centra projevila zájem hlučínská radnice. „Bylo to na základě poptávky vedení města. My jsme měli již v říjnu a v listopadu v Hlučíně v provozu mobilní odběrový tým, který tam na dvě hodiny dojížděl. Avšak v té době to byly nevyhovující prostory, museli jsme tedy shánět nové a přesunout se tak, abychom mohli centrum rozšířit. Aby denní kapacita stěrů byla kolem 250 za dopoledne,“ míní Petr Srnec. OBRAZEM: Zapadlý bagr v rybníku na Hlučínsku museli vyprostit hasiči Starosta Hlučína Pavel Paschek nové odběrové centrum přivítal. „Přicházely nám dotazy od občanů, lidé se ptali, netušili, že funguje nějaké odběrové místo, že lékaři očkují a podobně. Takže jsme se poté rozhodli a poptali CGB laboratoř. Věděli jsme, že nějakou dobu už v Hlučíně fungovali a na základě předběžné dohody a spolupráce by tedy testovací centrum mělo v pondělí otevřít,“ sdělil Pavel Paschek. Ještě dodejme, že hlučínské odběrové místo bude sloužit pouze pro PCR testy, nikoli pro antigenní.