Než dát miliony do oprav, město raději dům zbourá. Tomu odpovídá také název podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj z něhož by Odry mohly čerpat dotaci - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Starosta Oder Libor Helis uvedl, že hlavním důvodem je ale neutěšený stav objektu, který město původně chtělo zprovoznit, aby v něm mohlo být nájemní bydlení.

Demolice je podstatně jednodušší a levnější

„Jenže přišel projektant a spustil, co všechno by se muselo udělat. Jednalo se o podřezání objektu a jeho odizolování, zateplení, výměnu oken, výměnu dveří a další věcí. Demolice je podstatně jednodušší a levnější. Střecha, která je poměrně nová, by byla uchovaná,“ sdělil oderský starosta a nastínil, že investice do revitalizace domu by se mohla pohybovat kolem osmi až devíti milionů korun a město by tuto investici sotva kdy dostalo na nájemném zpátky.

Dalším problémem podle něj je, že dům poměrně hodně trčí do vozovky a pro větší vozidlo je projetí místem problematické. „Nahrává to tomu, abychom dům zlikvidovali a někdy by se tam mohl postavit dům menší, který by tolik nevystupoval z řadové linie,“ poznamenal Libor Helis s tím, že po demolici bude v místě zeleň.

Uznatelná část nákladů na demolici jsou okolo 3,335 milionu korun, k tomu je nutno připočíst přeložku napětí v ceně zhruba 299 tisíc korun, která je rovněž uznatelným nákladem. Dotace tvoří 60 procent uznatelných nákladů, což je okolo 2,180 milionu korun. (