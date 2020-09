Téměř hodinu a půl se na opavském zastupitelstvu v pondělí 7. září nesla jednání v souvislosti s odvoláváním a volením členů koalice. Piráti a Opavané totiž svým partnerům vypověděli na konci srpna koaliční smlouvu.

Hlavním důvodem mělo podle nich být počínání primátora Tomáše Navrátila (ANO 2011), který měl opakovaně a dlouhodobě nerespektovat dohodnuté rozdělení gescí a zasahovat do kompetencí svěřených první náměstkyni Haně Brňákové (Piráti a Opavané). Jako další důvody uváděli Piráti nedodržování koaliční smlouvy a principů spolupráce.

S jejich tvrzeními ale primátor kategoricky nesouhlasil. A posléze začal hledat koaličního partnera nového. K těsné schvalovací většině v zastupitelstvu chyběly koalici po odchodu Pirátů tři hlasy. A ve středu 3. září večer bylo jasno. Do koalice nově vstoupili sociální demokraté, kteří v zastupitelstvu disponují čtyřmi mandáty.

Nejdřív omluva, až pak rezignace!

Ještě však musely být provedeny nezbytné oficiality, k čemuž došlo právě na pondělním zastupitelstvu. Kromě Hany Brňákové měli Piráti ještě dva radní – Pavla Kořízka a Jana Štěrbu. Druhý jmenovaný na svůj post rezignoval již minulý týden. Hana Brňáková a Pavel Kořízek tak učinili až v pondělí 7. září.

Všemu předcházelo více než dvacetiminutové prohlášení Hany Brňákové, ve kterém zhodnotila, co se jí ve funkci za dva roky ve spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů a dalšími spolupracovníky podařilo a znovu také zmínila důvody, které vedly Piráty k odchodu z radnice.

Zároveň vyzvala primátora Navrátila, aby se jí a Pavlu Kořízkovi omluvil, neboť o nich měl na sociálních sítích prohlásit, že Piráti jsou nekompetentními a nesolidními partnery. „Až pak podám rezignaci. Napsal jste o mně, že za dva roky mé práce za mnou nic nestojí. Požadavek na omluvu je adekvátní,“ konstatovala Hana Brňáková. Avšak primátor se omlouvat nehodlal.

„Nemám k tomu co dodat a nebudu se k tomu vyjadřovat. Nevím, za co bych se omlouval, já si za svými názory stojím. Maximálně jim mohu poděkovat za dvouletou spolupráci, aby se jim dařilo a byli úspěšní ve svém dalším politickém působení,“ sdělil čelní představitel Opavy.

Odvolejte celou radu i vedení

Debata se vedla i o tom, jestli se má hlasování o odvolávání z funkcí a naopak volení do nich konat tajně nebo veřejně. Opozice, včetně Pirátů, chtěli tajné hlasování.

„Volby primátora, náměstka, se provádějí vždy tajně. Vy z ANO se asi bojíte konfrontace. Nikdo dříve to neměl zapotřebí. Nerozumím tomu, máte udělanou koalici. Proč musíme ohýbat platnost jednacího řádu. Zachovejme se demokraticky a tuto změnu (pozn. red. aby se hlasovalo veřejně), neschvalme,“ uvedl Marek Veselý (ODS) a ještě dodal: „Nic nedokládá fungování rady lépe, než programové prohlášení. Které ale nikdy nevzniklo. Na webu je dokument z let 2014 – 2018. Za celé dva roky to nebyl nikdo schopen změnit. Viním z toho všechny radní, v první řadě primátora. Navrhuji odvolání všech členů rady po jménech.“ Primátor si ale stál za svým.

„Je to legitimní varianta, jednací řád nám to umožňuje, my navrhujeme volbu aklamační. Uvidíme, zda projde,“ reagoval. A prošla, nakonec se totiž skutečně hlasovalo veřejně. Jak již bylo zmíněno, Marek Veselý navrhl odvolat po jménech celou radu. To Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) zmínil, že by bylo nejlepší odvolat rovnou celé vedení města a volbu raději znovu opakovat.

Tak či tak, po více než devadesáti minutách přišla řada na „finální“ hlasování. Hana Brňáková i Pavel Kořízek ve svých funkcích oficiálně skončili. Křesla radních připadla Renému Černohorskému a Daliboru Hudcovi. Novým náměstkem se stal Petr Orieščík, který převzal gesce od Hany Brňákové. Pod sebou má tedy například kulturu, školství nebo odbor informatiky.