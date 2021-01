Politici z Karvinska bojují za dřívější odchody horníků do důchodu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Méně odfáraných směn a dřívější odchod do důchodu. Přesně to je obsahem petice za další snižování věkové hranice odchodu do důchodu pro horníky, k níž se minulý týden v Praze konalo veřejné slyšení.