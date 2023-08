Je to trochu paradoxní situace, nicméně holá realita. Důlní společnost OKD, která ví, že do roku 2025 s největší pravděpodobností definitivně ukončí těžbu černého uhlí, zhruba dva a půl roku před uzavřením šachet usilovně hledá nové zaměstnance.

Důl ČSM, poslední důl v České republice, kde se ještě těží černé uhlí, 16. srpna 2023, Stonava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Protože podle původních předpokladů měla těžba skončit už v letošním roce, noví zájemci o práci v podzemí se nehlásili. Ovšem nyní, po oddálení konce těžby, lidé chybějí. Odcházejí nám zejména kvalifikovaní pracovníci, ať už to jsou elektrikáři, předáci nebo kombajnéři. Důvodem je často důchodový věk, vyčerpaná prašná expozice a podobně,“ říká vedoucí provozu rubání na dole ČSM Roman Janulek.

Firma má aktuálně asi 3300 zaměstnanců a kvůli výše zmiňovaným odchodům do důchodu, ale i fluktuaci, by náboráři potřebovali do konce roku získat aspoň stovku lidí.

Přednost mají ti, kdo už mají s prací v podzemí zkušenosti. Takoví ovšem právě z obav ze ztráty perspektivy práce v podzemí před lety šachty opustili. Vrátila se ale část z nich.

Jak dodává Roman Janulek, hledání nových zaměstnanců je komplikované. „Pokud se díky nějakému náboru podaří měsíčně sehnat nějakých dvacet lidí, pokryje to odchody zhruba z dvaceti procent. Horníků stále ubývá,“ konstatoval.

Personální situace je podle předsedy představenstva OKD Romana Sikory tak zoufalá, že i když se teoreticky těžba do roku 2025 protáhla, neměl by kdo těžit, přestože vytěžitelné uhelné zásoby v zemi stále jsou.

OKD shání honíky i v Polsku

I proto personalisté OKD otáčejí svůj zrak k Polsku, kde se plánuje těžit ještě aspoň dvě desetiletí a horníků je tam více než v Česku. OKD se proto snaží oslovovat muže v hornickém důchodu, zda by si nechtěli vydělat ještě prací v OKD. Před pár lety se dokonce v příhraničí objevily billboardy s výzvou, že OKD přijme horníky z Polska.

Podle mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové je ale problém náboru v tom, že z celkového počtu zájemců obvykle splňuje požadavky na hledané důlní profese pouze čtvrtina. „Část těch, kteří mají o práci v OKD zájem, nemá předchozí důlní praxi nebo potřebné kvalifikační předpoklady, další neprojdou lékařskou prohlídkou,“ uvedla mluvčí firmy.

S pracovníky z Polska má přitom OKD dlouhodobé zkušenosti. „Momentálně máme v kmenovém stavu více než osmdesát pracovníků z Polska a dalších přibližně pět set u nás pracuje prostřednictvím dodavatelských firem a agentur,“ prozradila Barbora Černá Dvořáková.

Černé uhlí se v Česku těží na posledním činném dole ČSM ve Stonavě. Rok 2022 uzavřela těžební firma OKD s čistým ziskem ve výši 5,1 miliardy korun, což je nejvíce od roku 2011. Objem výroby činil 2,1 milionu tun uhlí a tržby se vyšplhaly na 14,1 miliardy korun. Provozní zisk (EBITDA) před operacemi souvisejícími s tvorbou rezerv byl 6,4 miliardy korun. 1,8 miliardy korun ze zisku bude vyplaceno státu formou dividendy.