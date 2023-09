Už více než dva roky představuje v nových prostorách v Opavě své umění třináctičlenná parta nadšených železničních modelářů. A je to skutečně umění, protože nad jejich prací, tedy koníčkem, zůstává rozum stát.

Otevření expozice obřího modelu železnice v Opavě. 23. září 2023. | Video: Veronika Bernardová

Na kilometru kolejí se v Opavě ve dvou velkých místnostech, navzájem propojených železničními tunely, prohánějí různé soupravy vlaků.

Míjejí přitom listnaté i jehličnaté lesy, louky, vesnice, projíždějí reálnými stanicemi. Nechybí silnice s auty, chodníky, domy, řeky, jezírka ani lidské figurky.

Své zástupce má v Opavě i zvířecí říše, pozorné oko diváka může nahlédnout třeba i do pionýrského tábora. Tam při bližším prozkoumání zjistí, kdo má ve stanu uklizeno a kdo zrovna dostává za nepořádek vyhubováno od vedoucích.

Spatříte rybáře s prutem, rekreanty osvěžující se ve vodě, cyklisty, zahrádky s úrodami, pohřeb s farářem i smutečními hosty. Unikátní opavský model, to zkrátka nejsou jen vláčky, ale také všemožné scenérie. Titěrnou a náročnou práci modelářů nezbývá, než se zatajeným dechem obdivovat.

Modeláři, oficiálně pojmenovaní Železniční modeláři ze Lhoty, začali svůj model stavět v roce 2011. Vesnici Lhotu u Opavy mají v názvu, neboť zde až do roku 2018 působili. Poté se kvůli nedostatečné kapacitě přestěhovali do nových prostor v Opavě ve Wolkerově ulici. Poprvé tady expozici, která se oproti té původní zvětšila skoro trojnásobně, otevřeli v roce 2021, od té doby pořádají několikrát do roka jízdy pro veřejnost. A jedny takové se konaly také v sobotu 23. září.

Krajina se postupně zelená

Kdo je pravidelným návštěvníkem expozice, může postupně pozorovat, jak model roste do krásy. Především tedy co se krajiny týká. „Ta se změnila hodně. Svahy se zazelenaly, což předtím nebylo. Jsou zasazeny stromečky, rostou nám bohaté lesy, někde se rozrostly vesničky. Za poslední rok jsme myslím pro oko návštěvníka udělali strašně hodně,“ říká místopředseda klubu Radim Strnadel.

Modeláři v Opavě třeba nově postavili dům, ve kterém bydlí Sněhurka i se sedmi trpaslíky. Od hřbitova odjíždí od kostela pryč pohřební kočár tažený vraníky. Přibyla auta, domy, ale hlavně, jak již bylo zmíněno, stromy, keře a tráva. Model se zelená stále více, ačkoli před členy klubu stojí ještě dlouhá práce, než budou lesy „růst“ všude. Jde to postupně, protože pro každého z nich je modelařina koníčkem, kromě ní mají svá civilní zaměstnání. Už teď je ale jedna věc jasná – opavský model je největším svého druhu v České republice.

„Teď nás čeká rozšiřování krajiny, tedy modelařina. Celkové dotvoření krajiny je pro nás aktuálně prioritní, aby vše vypadalo jako v reálu. S dalšími detaily, jakými jsou třeba různé interaktivní prvky, které také máme v plánu, si budeme hrát, až budeme mít hotovu tu hlavní práci,“ usmívá se Radim Strnadel.

A pro zajímavost, otevřít kolejiště pro veřejnost, to není jen tak. Přípravy zaberou minimálně čtrnáct dní. „Vše nachystat k víkendovým jízdám nám zabere vždy alespoň dva týdny. Po neděli tady ovšem bude zase nepořádek, vytáhneme krabice a zase budeme něco tvořit,“ směje se klubový místopředseda.

Šikovný modelář? Bereme!

Jak už bylo řečeno, modelářů je v klubu třináct. Každý dělá něco. Třeba Radim Strnadel je, jak sám říká, všestranný. „Z každého umím něco. Snažím se, nespadl jsem z nebe jako umělec, učím se celý živit. Zapojuji elektřinu, vyrábím stromečky, domečky, stavím mašinky a vagonky,“ popisuje. Pokud by se našel modelář, který by chtěl do klubu vstoupit, určitě to může zkusit. „Bereme všemi deseti. I když se to zdá, že třináct lidí je možná moc, není to tak. Skutečných modelářů je nás v klubu hrozně málo. Jsou tu kluci, kteří třeba dělají jen stromečky, do kolejiště se zapojit nechtějí, nevěnují se přímo železnici a našemu modelu. Je nás zkrátka málo,“ konstatuje Radim Strnadel.

Do budoucna mají modeláři v plánu pořádat nejen víkendové jízdy pro veřejnost, ale i samostatné jízdy pro mateřské či základní školy. „Ty by probíhaly asi před tím víkendem v pátek, určitě bohužel ne celý týden, protože jsme pracující osoby. Takže by to byl třeba takový páteční provoz pro školy a školky. Pokud by byl zájem, možná už bychom je mohli zařadit v příštím roce, až bude model zase o trochu více hotový,“ uvažuje Radim Strnadel.

K TÉMATU

Kdy bude expozice opět otevřena

Víkendové jízdy pokračují teď v září ještě i v neděli 24. září, expozice ve Wolkerově ulici 1359/11A v městské části Kateřinky je přístupná od 10 do 16 hodin.

Do konce letošního roku by pak modeláři rádi kolejiště otevřeli ještě jednou, přesný termín zatím není znám. Nejspíše to bude někdy v listopadu či před Vánoci. Zájemci by proto měli sledovat Facebook Železniční modeláři ve Lhotě, nebo webové stránky zmlhota.cz.

Návštěvnost je podle Romana Strnadela dobrá. „Lidi určitě chodí, je vidět, že se i vracejí. Je to super, funguje to. Jsme rádi i za to, že jsme v Opavě, kdybychom zde mohli zůstat, bylo by to fajn,“ dodává závěrem našeho povídání. A lidé skutečně model zajímá, do pár minut od dopoledního otevření byla expozice v sobotu plná nadšených dospělých i dětí. Opava by měla být na tuto modelářskou partu právem hrdá, jejich kolejiště je doslova pokladem.