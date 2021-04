Vandalové tak nejen, že porušili zákaz vycházení, ale ještě k tomu zlikvidovali dekoraci města.

„Za trest bych je nechal udělat výzdobu novou a na vlastní náklady. Ať ví, že se to nevyrobí samo a někdo si s tím dal práci,“ míní jeden z pisatelů. Několik dalších pak volá i po pranýřování či veřejně prospěšných pracích.

„Tohle asi nikdy nepochopím, že je někdo natolik primitivní, že mu k zábavě stačí tohle,“ dodává jedna z diskutérek.

Velikonoční výzdoba na Ptačím vrchu v Opavě před tím, než ji poničili vandalové.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Ověřují se záznamy

Strážníci teď celou věc prověřují a zkoumají kamery. „Pachatel či pachatelé jsou bohužel zatím neznámí. Na kamerách jsme zaznamenali pohyb osob, ale vzhledem k tomu, že k nim kamera nebyla dostatečně přiblížena, nedaří se zatím osoby identifikovat. Ale ještě to nevzdáváme. Máme „rozhozeny sítě“ a zkoumáme i jiné kamery, zda podobně oblečené lidi nenajdeme i jinde. Avšak vyhodnocení chvíli trvá,“ řekl Deníku ředitel Městské policie Opava Jiří Klein. Škoda na majetku se teprve bude vyčíslovat, aby mohlo být jasné, zda se nejednalo o trestný čin. „Mrzí nás spíše ale to, že se na tom podílely děti a paní učitelky. Daly do toho svou iniciativu a teď jim jejich výtvor někdo zničil,“ konstatuje Jiří Klein.

Kamera na Ptačím vrchu je otočná

Občané se v diskuzích na sociálních sítích podivují nad tím, že když prostor snímá kamera, proč ještě nejsou vandalové dopadeni. Na Ptačím vrchu je kamera jedna.

Ale je otočná. To znamená, že v době, kdy k nějakému protiprávnímu jednání dochází, se může zrovna dívat úplně na opačnou stranu. „Operátor sleduje nějakých pětadvacet obrazovek. Kamery jsou nastaveny tak, že se automaticky po nějakém zvoleném intervalu posouvají a snímají zase jiný úhel místa,“ vysvětluje závěrem Jiří Klein.

K TÉMATU

Opavský patriot vypsal odměnu

Událost nenechala chladným například ani velkého opavského patriota Romana Ulbricha, který je také administrátorem facebookových stránek Moje Opava. Právě na nich uveřejnil výzvu, kde nabízí finanční odměnu za dopadení pachatele/ů.

„Já sám jsem byl ochoten za konkrétní informace, které usvědčí viníka nebo viníky, věnovat malou odměnu ve výši 500 korun. Možná by se mohlo přidat i něco z veřejných prostředků. Hlavním důvodem je pro mě to, aby si podobní lumpové uvědomili, že na ně existuje metr. Pokud by měl někdo další zájem se alespoň nějakým malým příspěvkem na vypsané odměně podílet, budu rád. Zatím se mi kvůli „sponzorství“ nikdo neozval. Čím bude vypsaná odměna vyšší, tím větší pokušení pro spoluúčastníky třeba požalovat. Předpokládám, že tam mohli být i nějací přihlížející,“ sdělil naší redakci Roman Ulbrich.