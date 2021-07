„Kvůli pandemii jsem ani nedoufal, že se mi letos podaří někam do vysokých hor odcestovat,“ řekl na úvod Tomáš Petreček. Nakonec přece jen do akce vyrazil. „Vízum jsme dostali den před odletem. Věříme, že nyní už další část bude bez problémů,“ hlásil z Islámábádu.

Plány měl ale původně jiné. „Na expedici jsme měli vyrazit s Markem Holečkem. Naším cílem měl být vrchol Masherbrum,“ prozradil opavský extrémní sportovec. „Marek se dává dohromady po expedici v Himalájích a úspěšném výstupu na horu Baruntse. Rozhodli jsme se společné plány odložit, jsem proto rád, že mě na poslední chvíli přijal tým Pavla Kořínka,“ vysvětlil Tomáš Petreček.

Jednačtyřicetiletý Opavák se tak po delší odmlce vydává na expedici v početnější skupině. Společně s ním v týmu jsou Pavel Kořínek, Jiří Janák, Lukáš Dubský a Leoš Husták. „Momentálně jsme už v Pakistánu. Vyrážíme na aklimatizaci a následně do základního tábora pod náš cíl. Vracet bychom jsme se měli začátkem srpna,“ prozradil Tomáš Petreček.

Muchu Chhish hora, kterou nikdo ještě nezdolal

Na expedici jejíž součástí je Tomáš Petreček čeká obrovská výzva. Muchu Chhish leží v pohoří Karakorám v severním Pákistánu. „V současnosti je považován za nejvyšší nevylezený vrchol světa, na který lze legálně vystoupat,“ přiblížil Petreček. O padesát metrů je sice ještě vyšší Gankham Puensam, ale ten je z náboženských důvodů nepřístupný. „Výstup na Muchu Chhis alpským stylem, tak představuje v současném světě himalajského horolezectví unikátní výzvu,“ zdůraznil opavský horolezec.

Pozdrav Tomáše Petrečka z PákistánuZdroj: Tomáš Petreček

O tom, že na expedici čeká těžký oříšek svědčí i fakt, že na zmiňovanou horu jsou oficiálně zdokumentovány tři výstupy, ani jeden nebyl úspěšný. První je z roku 2014, kdy se anglické expedici ve složení Pete Thompson, Tim Oates, Phil De Beger podařilo vystoupat do výšky 6 000, druhý pokus přišel na řadu v září 2020, kdy současnému českému týmu, ale bez Tomáše Petrečka podařilo vystoupat do výšky 6500 metrů, pod hlavní hřeben Batura Muztagh. Měsíc na to se o Muchu Chhish stejnou cestou pokoušeli Jordi Tosas a Philip Brugger. Ti se dostali do výšky 6700 metrů. „V případě úspěchu by se jednalo o mimořádný počin v horolezectví světových parametrů,“ podotkl opavský profesionální hasič.