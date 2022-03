Neuvěřitelné, řidič v Kravařích srazil desetileté dítě a ujel, policie ho hledá

Právě barbarskou říši prezentuje jako protiklad k antickému světu druhá část výstavy. Jde o nálezy ze severní hranice impéria, kam spadalo i území dnešního českého Slezska a severovýchodní Moravy. V této části návštěvníci uvidí stěžejní doklady o životě na našem území od 5. století před naším letopočtem až po první polovinu šestého století našeho letopočtu.

Sonda do lékařské péče minulého století

Naprostou raritou a celostátním unikátem bylo více než dvacet let Muzeum ošetřovatelství ve Slezské nemocnici v Opavě. Ve svých původních prostorech zaniklo a začalo se stěhovat do nového, protože zájem projevilo právě Slezské zemské muzeum. To teď dává tuto kolekci, čítající několik tisíc předmětů dříve používaných ve zdravotnictví, dohromady. První část je premiérově k vidění v Müllerově domě, který navazuje na Historickou výstavní budovu.

„Vystavujeme pouze nepatrnou část sbírky z původního Muzea ošetřovatelství. Jsou prezentovány dvě tematické kolekce, gynekologie s porodnictvím a stomatologie. To ještě doplňují rozměrnější exponáty jako nemocniční lůžka včetně síťového, plicní ventila nebo umělá ledvina,“ přibližuje David Váhala.

Bruslení ve vybydlené opavské Karnole? Možná tam vyroste náhradní kluziště

Tak či tak, jde zatím jen o první vlaštovku, protože pětadevadesát procent sbírky Muzea ošetřovatelství je aktuálně ještě v depozitu, kde čeká na zpracování a zapsání do sbírky SZM. I tak ale budí vystavené kousky údiv, některé možná i trochu hrůzy a prohlídka je velmi zajímavou sondou do zdravotnické péče dvacátého století.

A do budoucna bude k vidění tato rarita v celé své kráse. „Zatím jsem limitováni našimi expozičními prostory. Umístění v Müllerově domě je dočasné. Po zpracování a zapsání této významné kolekce do naší sbírky budeme hledat možnosti jejího vystavení ve větším rozsahu,“ prozrazuje nám závěrem mluvčí opavského muzea.

K TÉMATU

Slezské zemské muzeum Opava

Historická výstavní budova - otevřeno od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava Civilizace a barbaři i Výstava Muzea ošetřovatelství trvají do 31. prosince 2022.