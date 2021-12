Vládní nařízení zrušila městům a prodejcům možnost konání tradičních vánočních trhů, zatímco ty farmářské, které se většinou rovněž pořádají na čerstvém vzduchu, běží dál. Stánkaři, kteří se dlouhé měsíce na adventní prodej připravovali, zůstali jako opaření.

Některá města se ale přesto rozhodla jim vyhovět a trhy uspořádat. Někde změnili název z „vánočních“ na „farmářské“, jinde se dění přesunulo do krytých prostor. A tuto variantu zvolila po dohodě s organizátorem opavských trhů i Opava.

„Vánoční trhy“ se letos konají v bývalém obchodním domě Slezanka.Původně mělo na klasických vánočních trzích na Dolním náměstí prodávat jednadvacet stánkařů. V minulých letech jich bývalo více, protože se v dřevěných budkách střídali třeba po týdnu nebo dvou. Letos měli svá místa nasmlouvaná na celý měsíc. Tak či tak, boudy na Dolňáku zůstávají zavřené, stánkaři však mohou využít možnosti, na které se vedení města domluvilo s provozovatelem vánočních trhů Martinem Žižlavským, a to jít prodávat do Slezanky.

„Respektujeme nařízení vlády zakazující konání vánočních trhů. Chceme však pomoci stánkařům, kteří se na trhy připravovali dlouhé měsíce. Současně bychom rádi vyšli vstříc lidem, kteří si na oblíbených trzích chtěli v adventním čase nakoupit,“ uvedl mluvčí Hlásky Roman Konečný. Ze zmíněných jednadvaceti využilo tuto nabídku od středy 1. prosince zatím pět stánkařů. Ve čtvrtek dopoledne byli ve Slezance ve stejném počtu.

„Prodejci se mi teprve postupně ozývají, uvidíme tedy, kolik jich ještě přibude. Někteří to už bohužel vzdali,“ konstatuje Martin Žižlavský s tím, že stánkaři mu mohou stále volat a prodej ve Slezance si domluvit.Zájemci si tady mohou zakoupit třeba dřevěné a pletené výrobky, mýdla a další řemeslné zboží. Potraviny ke konzumaci přímo na místě se zde neprodávají.

Zároveň se musí dodržovat všechna hygienická opatření, včetně nutnosti nasazeného respirátoru. Jestliže vláda nevyhlásí nové restrikce, které by tento způsob prodeje jako v opavské Slezance zakazovaly, bude zdejší „tržiště“ v provozu denně od 10 do 18 hodin až do 23. prosince.

Na Dolním náměstí by se pak měly během prosince prodávat vánoční stromky a kapři, toto zboží má vládní výjimku.

Znovu se otevřely i budky na Horňáku

Po čtyřech dnech začaly opět fungovat také stánky na Horním náměstí, které stojí hned před Slezankou. V nich už od konce října probíhal charitativní prodej punče, svařáku, trdelníků či bramboráků. Od pátku 26. listopadu od 18 hodin museli zdejší stánkaři kvůli nařízení vlády své krámky zavřít. Nicméně od 1. prosince se provoz obnovil. Občerstvení se prodává, ale s tím, že lidé nemohou pít ani jíst na místě. I proto zmizely z náměstí stoly. Jezdit bude i vláček pro děti, a to podle počasí denně od 14 do 18 hodin, o víkendu pak i dopoledne od 10 do 12 hodin.

